Aunque al inicio de su participación en La Casa de los Famosos Ninel Conde se consolidaba como una de las favoritas gracias a su dupla con Abelito, las recientes declaraciones de la cantante la han colocado nuevamente en el centro de la polémica.

En días recientes, la denominada “bombón asesino” ha recibido críticas intensas en redes sociales por los comentarios que hizo tras su eliminación del reality show de Televisa y Endemol. Muchos internautas la acusan de realizar un comentario transfóbico hacia Wendy Guevara, integrante del grupo “Las Perdidas”.

Críticas por supuesto comentario transfóbico

Todo comenzó cuando Ninel expresó su inconformidad por no haber recibido apoyo de “Las Perdidas” durante su estancia en el programa. Tras la salida de Priscila Valverde, la cantante realizó un en vivo en sus redes, donde manifestó su molestia por la dirección que ha tomado el reality.

En esta transmisión, Ninel señaló que considera que el programa tiene una tendencia marcada y que sería improbable que alguien del "Cuarto Día" lograra ganar. Fue en ese contexto que hizo un comentario que generó controversia:

"La Casa de los Famosos México nunca la ha ganado una mujer, eso es un facto, esperemos que..., yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada"

Ninel Conde diciendo que en la casa de los famosos Mx nunca la ha ganado una mujer ��



Estas palabras provocaron una ola de reacciones en redes, donde usuarios calificaron su comentario como transfóbico y la acusaron de mantenerse polémica tras su eliminación.

Algunas de las respuestas de los internautas incluyen:

“No es lo que dice, la forma que lo dice habla por sí sola. Quiere seguir siendo relevante, ‘villana’ y polémica afuera”, “Es una ardida, lo bueno es que Wendy y las Perdidas ya le dieron su arrastrada", “No es cuestión de si Wendy es mujer o no, sino de cómo Ninel primero la admiraba y ahora, al verse en desventaja, lanza comentarios negativos.”

El debate continúa en redes, mostrando la polarización que generan las palabras de Ninel Conde, mientras seguidores y detractores discuten sobre la intención y el impacto de sus comentarios hacia Wendy Guevara.

