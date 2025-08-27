Miércoles, 27 de Agosto 2025

Hermano de integrantes de Oasis comparece ante juez tras acusaciones de abuso

Paul Gallagher, de 59 años, se personó este miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres

Por: EFE

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam, aunque nunca ha tenido relación con la exitosa banda de Oasis. EFE / EPA / A. Rain

El hermano mayor de Liam y Noel Gallagher, componentes de la banda británica Oasis, compareció este miércoles ante un juez tras ser acusado de violación, entre otros delitos sexuales. Hasta el momento se sabe que fue puesto en libertad bajo fianza.

Paul Gallagher, de 59 años, se personó este miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, para una vista que duró apenas cinco minutos y en la que solo habló para confirmar sus datos personales y la dirección de su domicilio.

El hermano mayor de las estrellas de Oasis está acusado asimismo de comportamiento controlador y coercitivo y acumula tres cargos adicionales por asalto sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos cometidos por Gallagher habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

"Nuestro cliente, Paul Gallagher, ha sido acusado de varios delitos relacionados con una única denunciante. El Sr. Gallagher ha colaborado constantemente con la policía durante toda la investigación y siempre ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él. Espera poder limpiar su nombre", indicaron.

La magistrada de distrito Louisa Ciecióra decretó este miércoles libertad bajo fianza para Gallagher hasta su próxima aparición judicial, prevista para el 24 de septiembre en un juzgado de Harrow, al norte de Londres.

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam y, aunque los tres hermanos se criaron juntos en Mánchester —noroeste de Inglaterra—, él nunca ha tenido relación con la exitosa banda, que en la actualidad se encuentra en mitad de una gira mundial de reunión, tras 16 años de separación.

AO
 

