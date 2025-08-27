Todos los estrenos de Disney en septiembre: series, películas y más

Septiembre viene cargado de grandes estrenos en Disney+, una de las plataformas de las plataformas de streaming más conocidas.

Si tu repertorio de series y películas se ha acabado, no te preocupes, pues a continuación te dejamos una lista de los estrenos de series y películas que te esperan este próximo mes en Disney. Así que prepara tus palomitas y refresco, pues ¡La función esta a punto de empezar!

Estrenos en Disney plus de septiembre

Lilo y Stitch

El remake en acción real de Lilo & Stitch relata la vida de una niña hawaiana que enfrenta la soledad y encuentra en un extraterrestre fugitivo un inesperado aliado para reconstruir los lazos de su familia.

Solo asesinatos en el edificio

Serie de televisión (2021- ). Consta de 4 temporadas y un total de 40 episodios. La trama sigue a tres desconocidos que, unidos por su afición a los pódcast de crímenes reales, deciden investigar una misteriosa muerte ocurrida en el edificio de apartamentos donde residen en Nueva York.

Futurama

Serie de televisión (1999-2003, 2010-2013, 2023- ). Con 13 temporadas y más de 140 episodios.

La historia se desarrolla en la futurista “Nueva Nueva York” del año 3000 y sigue a Philip J. Fry, un repartidor de pizza sin rumbo que, tras ser criogénicamente congelado por error en la víspera de 1999, despierta mil años después, el 31 de diciembre de 2999.

Al intentar huir de la asignación laboral obligatoria, termina trabajando como repartidor en Planet Express, una pequeña empresa de mensajería espacial dirigida por un pariente lejano suyo. La trama gira en torno a las aventuras de Fry y sus compañeros mientras recorren el universo cumpliendo con diversas entregas.

Eléctrico Flor

Serie de TV (2025-). Narra la historia de un grupo de chicas desde sus años en la escuela secundaria hasta el presente, mostrando cómo sus experiencias antes de la fama influyen en las canciones que más tarde las llevarán al éxito musical.

Match: La reina de las apps de citas

Inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de la aplicación de citas Bumble, la trama sigue a una joven visionaria que transforma su experiencia personal y profesional en la creación de una plataforma tecnológica que revoluciona la forma en que las personas se conectan.

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado

Marvel Zombies

Serie de TV (2025). 4 episodios. Esta miniserie reinventa el Universo Marvel con una nueva generación de héroes que enfrenta un flagelo zombi en constante expansión, obligándolos a desafiar tanto a los muertos vivientes como a sus propios límites para sobrevivir.

En este mes de septiembre, disfruta desde la comodidad de tu hogar la variedad de estrenos que llegan a Disney Plus.

Te puede interesar: Frankenstein: estas son las diferencias de la película de Guillermo del Toro con la original según la IA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS