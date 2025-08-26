La actriz mexicana Martha Higareda sorprendió al anunciar que espera gemelos junto a su esposo, Lewis Howes. La noticia fue revelada en entrevista con la revista Caras, donde la intérprete compartió que el momento estuvo lleno de emoción y lágrimas.

¿Qué es un embarazo gemelar como el de Martha Higareda?

Un embarazo gemelar ocurre cuando en la gestación se desarrollan dos bebés al mismo tiempo y puede presentarse en dos modalidades. Los gemelos idénticos (monocigóticos) se originan cuando un óvulo fecundado se divide en dos embriones que comparten la misma carga genética. Por su parte, los gemelos fraternos (dicigóticos) se producen cuando dos óvulos distintos son fecundados en el mismo ciclo, dando lugar a bebés que pueden parecerse tanto como cualquier par de hermanos.

¿Por qué ocurre un embarazo gemelar?

De acuerdo con la Mayo Clinic, existen diversos factores que incrementan la probabilidad de un embarazo gemelar. Entre ellos se encuentran:

Los antecedentes familiares, sobre todo en la línea materna.

sobre todo en la línea materna. La edad de la madre —mayor a los 35 años, como en el caso de Higareda, quien tiene 42— ya que es más probable liberar más de un óvulo en un mismo ciclo.

Tratamientos de fertilidad que estimulan la ovulación.

que estimulan la ovulación. También influyen la genética y la herencia, que predisponen a la madre a ovular más de una vez.

Aunque Martha Higareda ha preferido mantener bajo perfil los detalles de esta etapa, compartió que atraviesa un momento de felicidad plena, rodeada del apoyo de su familia y bajo los cuidados médicos correspondientes.

Con información de Mayo Clinic.

