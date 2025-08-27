El Fondo de Cultura Económica (FCE) celebra 91 años con la anual Gran Venta Nocturna. Las 109 librerías repartidas en la República Mexicana, incluida la virtual, ofrecerán descuentos y promociones a partir de este jueves 28 de agosto y extendiéndose hasta el viernes, según el caso.

Para la Librería José Luis Martínez, la única sucursal de Jalisco, la Gran Venta Nocturna del FCE se realizará con diversas presentaciones, así como charlas y firmas de libros con autoras y autores.

Este es el programa de presentaciones

18:00. Presentación y firma de libros. Indeleble de Melissa Ibarra. Participan: Dennise Carrillo y la autora. Ed. Planeta

19:00. Presentación de libro. Fragata portuguesa de Laura Elena González. Participan Jorge Humberto Chávez y la autora

19:00. Presentación de libro. Camaleones de Luis Armenta Malpica. Participan: Gustavo Iñiguez y el autor.

21:00. Presentación de libro. El rector de Roberto Castelán. Participan: Priscila Hernández Flores y el autor.

22:00. Charla y firma de libros. Gramáticas de la frivolidad de David Bak Geler

Todas ellas agendadas para el jueves 28 de agosto.

Estas son las promociones

En compras mayores a 2 mil pesos que incluyan al menos un título de Editorial Planeta tendrás la oportunidad de recibir una caja edición especial con libros de Star Wars

En compras mayores a 300 pesos que incluyan al menos un título de Editorial UNAM podrás recibir una bolsa y cilindro de la Feria Internacional del Libro de las Universidades (FILUNI)

En compras maores a 3 mil 500 pesos que incluyan al menos dos títulos de Editorial Planeta recibe una caja edición especial Biblioteca Elena Poniatowska

Estas promociones son válidas únicamente a través de la librería virtual del FCE.

La Librería José Luis Martínez del FCE se ubica sobre Av. Chapultepec Sur 198, en la colonia Americana.

