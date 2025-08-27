El Fondo de Cultura Económica (FCE) celebra 91 años con la anual Gran Venta Nocturna. Las 109 librerías repartidas en la República Mexicana, incluida la virtual, ofrecerán descuentos y promociones a partir de este jueves 28 de agosto y extendiéndose hasta el viernes, según el caso.Para la Librería José Luis Martínez, la única sucursal de Jalisco, la Gran Venta Nocturna del FCE se realizará con diversas presentaciones, así como charlas y firmas de libros con autoras y autores.Todas ellas agendadas para el jueves 28 de agosto.Estas promociones son válidas únicamente a través de la librería virtual del FCE.La Librería José Luis Martínez del FCE se ubica sobre Av. Chapultepec Sur 198, en la colonia Americana.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB