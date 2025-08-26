Con un traje de baño negro sin tirantes, la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez se dejó ver en las playas de Cabo San Lucas, México, para su despedida de soltera.

Te puede interesar: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se van a casar

Fue el 11 de diciembre del año pasado cuando Selena anunció al mundo entero que se había comprometido con el productor y compositor Benny Blanco, por lo que ahora, tras dar el famoso "sí", la cantante se dio una escapada con sus amigas previo a la boda.

La intérprete de "Same Old Love" decidió dejar de lado las fiestas alocadas y, en cambio, o rganizó un plan un poco más íntimo en un yate junto a algunas de sus personas más cercanas , como su prima Priscilla DeLeon y sus inseparables amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.

Sin embargo, ahora, tras el anuncio de compromiso de su amiga íntima Taylor Swift, y dado que ahora ambas se encuentran en su llamada "Bride Era", muchos se preguntaron por qué Swift no asistió a este evento.

Aunque Selena no ha dado detalles sobre este encuentro con sus amigas, la ausencia de Taylor en las fotografías fue algo que el público notó rápidamente.

No se sabe por qué Taylor no formó parte de esta celebración, aunque puede que, por cuestiones de agenda, la cantante no pudo estar, o simplemente Selena decidió mantener un poco más familiares estas vacaciones.

Hasta el momento, aún no se hace pública una fecha oficial para la boda de Selena y Benny , por lo que puede que haya otros eventos previos en los que Swift sí sea incluida.

SELENA GOMEZ STUNS AT LOS CABOS ���� pic.twitter.com/rk2VkPT8Ib— Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) August 24, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP