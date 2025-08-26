Este martes 26 de agosto se confirmó una de las noticias más esperadas por los seguidores de Taylor Swift y Travis Kelce: la pareja se comprometió oficialmente tras dos años de relación. El anuncio ha causado gran revuelo en redes sociales y medios internacionales, consolidando así uno de los romances más comentados de los últimos tiempos.

La historia de amor entre la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs comenzó en el verano de 2023. Aunque al inicio mantuvieron su relación en privado, la primera señal pública llegó en septiembre de ese mismo año, cuando Taylor fue vista en un partido de los Chiefs apoyando a Kelce desde las gradas. A partir de ese momento, la pareja dejó de ocultar su vínculo y comenzaron a compartir más apariciones juntos, tanto en eventos deportivos como en ceremonias de premiación.

El noviazgo, que ya suma alrededor de dos años, se ha caracterizado por la complicidad y el apoyo mutuo entre ambos. Swift ha acompañado a Kelce en importantes partidos de la NFL, incluyendo el Super Bowl, mientras que el deportista ha estado presente en varios conciertos de la gira The Eras Tour, convirtiéndose en uno de los mayores aliados de la cantante en su vida personal.

Ahora, con el anuncio del compromiso, la relación entra en una nueva etapa. Según medios internacionales, Travis Kelce habría hecho la propuesta en un entorno íntimo y especial, aunque los detalles aún se mantienen reservados. Lo cierto es que este compromiso marca un paso decisivo en una relación que, desde el inicio, ha captado la atención del público y se ha convertido en una de las más mediáticas de la música y el deporte.

Así comenzó la historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift

El primer acercamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce se remonta a julio de 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs asistió al Eras Tour en Kansas City. En ese concierto, Kelce intentó entregar a Taylor una pulsera de la amistad (un detalle muy popular entre los fans de la gira), pero lo curioso es que llevaba su número de teléfono escrito en ella.

Más tarde, Travis contó en su pódcast New Heights que no pudo conocerla en ese momento porque Taylor no recibe a nadie antes de los conciertos para cuidar su voz y energía. Sin embargo, esa anécdota se volvió viral y, de alguna forma, abrió la puerta a que ambos empezaran a conocerse.

Con el paso de los meses, el gesto de la pulsera se convirtió en el símbolo de su historia. Poco después, fueron vistos juntos por primera vez y la relación comenzó a consolidarse hasta llegar al anuncio de su compromiso.

BB