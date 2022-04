Will Smith: ¡Renuncia! El actor deja la Academia tras bofetada a Chris Rock

Luego de que las autoridades de la Academia confirmaron que sí se tuvo la intención de expulsar a Will Smith de la ceremonia del Oscar tras golpear al presentador y comediante Chris Rock por comentarios hacia la alopecia de la también actriz Jada Pinkett (esposa de Will Smith), se dio a conocer que el actual ganador del Oscar por la cinta “Rey Richard” anunció su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La salida de Will Smith como parte de la Academia se da tras una serie de confusiones que poco a poco la propia Academia ha tratado de aclarar, pues aunque en redes sociales y otros talentos, como Jim Carrey, expresaron que Will debió ser expulsado inmediatamente de la ceremonia tras golpear a Rock y que no se le debió entregar la estatuilla como “Mejor Actor Principal”, el actor permaneció en el evento y brindó un discurso en el que ofreció una disculpa general a los presentes y a la Academia, pero sin retractarse de su agresión, tras subir nuevamente al escenario y recibir su galardón.

"Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables"

Will Smith compartió a Variety un comunicado oficial en el que informó su supuesta salida de la Academia; sin embargo, en sus redes sociales el actor ha estado ausente desde hace cuatro días cuando publicó, hasta el momento, su último post en el que etiquetó a Chris Rock ofreciendo disculpas por su comportamiento, mensaje también enviado al equipo de producción de la película “Rey Richard” y la familia de las tenistas Serena y Venus Williams, en quienes está basado el filme.

“Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió el actor en su comunicado replicado por Variety, en el que también explicaría su tristeza por haber dañado los festejos, fuera de escándalos, de sus colegas ganadores.

En las declaraciones que difunde Variety, Will Smith señala que es bastante extensa la lista de personas a las que dañó con sus acciones, desde el propio Chris Rock, sus respectivas familias, amigos, colegas profesionales y el público.

En respuesta a la renuncia de Will Smith, Variety indicó que el presidente de la Academia, David Rubin, ya respondió al comunicado del actor, señalando que en próximos días se tendrá una junta nuevamente para determinar las consecuencias sobre la conducta de Will.

“Seguiremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el señor Smith por violaciones a los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.

Aclaran confusiones

David Rubin, presidente de la Academia, y Dawn Hudson, consejera delegada de la organización cinematográfica, confirmaron que Will Smith charló con ellos el pasado 29 de marzo, dos días después de la ceremonia, ofreciendo nuevamente disculpas hacia la Academia, sin embargo, este contacto directo no fue informado directamente en tiempo y forma a los demás involucrados en la institución, lo que generó más confusión sobre si realmente se tomaría cartas en el asunto respecto a imponer sanciones a Will Smith por golpear a Chris Rock.

Sin embargo, un día antes, David Rubin compartió un mensaje a distintos miembros de la Academia expresando su descontento sobre lo sucedido con Will Smith y cómo es que su agresión a Chris Rock opacó la ceremonia, postura que después públicamente también refirió Jim Carrey al considerar que la atención que recibió la acción de Smith quitó reflectores sobre los demás ganadores del Oscar.

Organizadores del evento, como Will Packer, productor de los Oscar, después reveló que la Academia sí le mencionó a Will Smith que abandonara la ceremonia, además de que la policía de Los Ángeles, inmediatamente ofreció sus servicios para arrestar al actor si es que Chris Rock consideraba emprender una demanda por daños físicos, hecho que el comediante rechazó.

JM