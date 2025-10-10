Horóscopo Negro para HOY 10 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). Este fin de semana vas a tener que hacer algo importante: elegirte a ti. No a lo que los demás quieren, no a lo que esperan, sino a lo que realmente te hace feliz.TAURO (21 abril-20 mayo). Ay Tauro, este fin de semana vas a sentir una liberación profunda, casi como si te quitaras de encima una mochila que llevabas cargando demasiado tiempo. Has pasado por semanas densas, pero ahora llega un punto de inflexión. GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Quizás tengas charlas que te hagan pensar, o incluso reencuentros con personas que te marcaron de alguna forma. Y aunque la emoción esté ahí, lo mejor es que esta vez te lo tomes con calma. No hace falta analizar ni controlar nada, Géminis: solo vive, siente y deja que fluya. CÁNCER (22 junio-22 julio) Vas a notar que estás dejando atrás etapas pesadas, relaciones que ya no vibran contigo y situaciones que antes te robaban la paz. Y lo mejor de todo es que ahora lo haces sin drama, con una serenidad nueva, con la sensación de que, por fin, algo empieza a sanar de verdad.LEO (23 julio-22 agosto). Por eso este fin de semana el lema estará claro: protégete. No te desgastes por los dramas ajenos ni te sientas culpable por elegirte. Si algo te pesa, si alguien te roba la calma o te deja con la sensación de vacío, pon distancia.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Tienes en mente un proyecto o un cambio personal que puede marcar un antes y un después. Y aunque a veces dudes de ti, lánzate, Virgo. No te arrepentirás. LIBRA (23 septiembre-22 octubre). La vida te está diciendo que te concentres en lo importante, en quienes siguen ahí, en los que te sostienen sin pedir nada a cambio. Y cuando la Luna llegue a Cáncer, sentirás el calor del amor real, ese que no exige, no se complica, solo está. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Prepárate, porque podrían aparecer personas nuevas en tu vida, de esas que llegan sin avisar y acaban siendo parte importante de tu historia. Almas afines, sinceras, que te devolverán la fe en la amistad, en la conexión y en la buena gente. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Cuando la Luna transite por Cáncer, tu cuerpo y tu alma van a pedirte descanso. Vas a notar cierta nostalgia, un cansancio emocional que te obligará a parar. Hazlo. Vamos Sagi, confía, lo que viene ahora es limpieza emocional, depuración, y sobre todo, equilibrio.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Este fin de semana no es para rendir cuentas, es para resetear. Llevas tiempo cuidando de todo y de todos, y mientras tanto te has ido dejando atrás. Ya basta. Ahora te toca ponerte a ti en el centro.ACUARIO (22 enero-19 febrero). La Luna menguante transitando por Géminis te trae aire nuevo, un poco de ligereza dentro de tanto peso mental. Te ayuda a desconectar, a reírte, a mirar las cosas con algo más de humor. Aprovecha esa energía para despejarte, hablar, socializar, recuperar la mente curiosa y creativa que siempre te saca de los momentos grises.PISCIS (20 febrero-20 marzo). Vamos Piscis, este fin de semana el universo te pedirá una sola cosa: fluye. Deja que todo vaya a su ritmo, sin intentar controlar cada detalle ni forzar situaciones que, por más vueltas que les des, no dependen de ti. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO