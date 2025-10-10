En un entorno de volatilidad por posibles aranceles en Estados Unidos (EU) y una debilidad del mercado mexicano, las cifras de ventas, producción y exportación de vehículos pesados en septiembre presentaron un retroceso contra el año anterior.

En el noveno mes del año se comercializaron 2 mil 514 vehículos pesados de fabricantes a distribuidores, una caída de 55% respecto a septiembre del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cuanto a producción, el mes anterior se ensamblaron 6 mil 857 vehículos pesados, 59% menos en comparación con el mismo mes del año previo.

Mientras que se exportaron 5 mil 196 vehículos pesados en septiembre, lo que representa 58% menos respecto al mismo mes del año anterior.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) indicó que estos resultados evidencian un entorno adverso, agravado por factores externos como la imposición de aranceles y el debilitamiento del mercado interno.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, comentó con relación al anuncio en redes sociales del presidente de EU, Donald Trump, sobre la imposición de un arancel de 25% a los camiones importados por ese país a partir del 1 de noviembre, que están pendientes de conocer los detalles específicos de la orden ejecutiva correspondiente para entender a detalle el impacto de la medida. “Es indispensable analizar la publicación oficial de la orden ejecutiva para conocer con precisión su alcance, términos, productos o componentes incluidos y detalles técnicos”.

CT