¿Quién es la máscara?: Fecha de regreso y rostros conocidos que se verán en el show

El enigma de la televisión mexicana regresa a la pantalla. El misterio, el espectáculo y la emoción vuelven a cobrar vida con el estreno de la séptima temporada de “¿Quién es la Máscara?”, que llegará muy pronto para ocupar el lugar que dejó La Casa de los Famosos México 3.

Esta nueva entrega promete superar a las anteriores. Serán 18 personajes completamente nuevos los que se presentarán en el escenario con atuendos impresionantes, voces ocultas y un mismo propósito: enamorar al público sin revelar su verdadera identidad. Cada participante traerá consigo una historia distinta y una estrategia diseñada para confundir a los investigadores, quienes deberán conectar pistas y sospechas para descubrir quién está detrás del disfraz.

El panel de investigadores y el regreso del conductor

Omar Chaparro regresa como anfitrión del programa, manteniendo su característico humor y carisma. Lo acompañan nuevamente Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita, mientras que Ana Brenda Contreras se suma al equipo, reemplazando a Martha Higareda, quien actualmente se encuentra enfocada en su embarazo.

Sobre esta incorporación, Chaparro comentó: “Ana Brenda es la adicional al programa… llega con nobleza, naturalidad y experiencia, además de haber estado del otro lado, como participante. Esa perspectiva la hace única en el panel.”

Por su parte, la actriz expresó su entusiasmo: “Me siento como una niña en un parque de diversiones. Este proyecto combina lo que más amo de mi carrera con la diversión más pura. Es un regalo formar parte de algo tan querido por el público.”

Un formato renovado

El programa también introduce algunos cambios en su estructura. En cada emisión, un personaje será desenmascarado, aunque se mantiene la tradicional dinámica que permite a los investigadores salvar a uno de los concursantes en peligro.

La voz oficial de la temporada lo anunció con fuerza:

“Damas y caballeros, el mayor misterio de la historia de la televisión está de regreso. ¿Quién es la Máscara? vuelve con la temporada más espectacular en su historia.”

En la parte del backstage también habrá novedades. Marisol González y Kiara Ortega regresan para ofrecer entrevistas, detalles y pistas adicionales sobre los personajes.

Con su mezcla de música, espectáculo y misterio, “¿Quién es la Máscara?” se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, además de contar con una gran audiencia en Estados Unidos. Esta nueva temporada promete un escenario modernizado, un elenco de lujo y un ambiente envolvente que mantendrá al público al borde de la emoción.

El gran estreno será este sábado 12 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas.

