Viven en un universo de amor

Playa Limbo traspasó fronteras y por primera vez llega a otros continentes con presentaciones en Australia, Tailandia y Japón. El Tour Universo Amor hizo su primera parada internacional en Australia. En su paso por Sídney, Canberra y Melbourne, Playa limbo tuvo una serie de presentaciones que comenzaron con Festivales Multiculturales y culminaron con un sold out en Neruda’s Brunswick un emblemático e importante recinto para la comunidad latina en Melbourne.

“Aunque estamos en un terreno nuevo para nosotros, la comunidad latina nos ha regalado sold outs y es increíble escucharlos cantar nuestras nuevas canciones, aún no podemos creerlo, también nos encanta ver cómo la gente que aún no conoce nuestra música conecta con ella de inmediato, es algo que no nos esperábamos”, comentó Jass.

Después de su paso por Australia, Playa Limbo tuvo una serie de fechas por Tailandia donde cerraron con una exitosa presentación en Flamingo, el recinto latino con más renombre en Bangkok.

“Estamos muy contentos de cerrar nuestra gira en Tailandia en este lugar tan emblemático para la comunidad latina; también tuvimos la oportunidad de convivir con la comunidad de Mexicanos en Bangkok y nos comprometieron a volver pronto”, añadió Jorge.

Playa Limbo cerrará su gira en Japón, donde a pesar de reagendar algunas fechas por el tema del Coronavirus, aún tienen una cita con sus fans quienes desde hace meses ya esperaban su llegada al otro lado del mundo y en donde Jass formará parte del panel del Primer Encuentro de Mujeres Hispanohablantes organizado por la embajada de México en Japón.

“Aunque una de las fechas en Tokio tuvo que ser reagendada por el tema del Coronavirus no quisimos perder la oportunidad de compartir nuestra música con nuestra gente, así que les tenemos una pequeña sorpresa planeada con ayuda y apoyo de la Embajada de México”, compartió Ángel.

