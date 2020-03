Plástiko llama a la unidad en su nueva canción

La banda tapatía Plástiko estrenó el pasado 23 de febrero su videoclip “Uno y uno”, un tema que llama a no hacer diferencias en cuanto a género y libertad de pensamiento. Chicho y Rex hablan de este proyecto que es producido en su totalidad por ellos mismos a través de su productora, Antena Film. Hasta hace dos años Aquaman era el vocalista de la banda, pero ahora Rex ha tomado la responsabilidad de ser la voz y la agrupación comienza a hacer ruido de nueva cuenta entre el público local.

“Con Rex ya hicimos ‘Pájaros’ y ‘Cara o cruz’ también. Ahora estamos trabajando con nuestra disquera Plástiko Records y traemos una productora también que se llama Antena Films, compramos un dron y una cámara de cine, comenzamos a invertir y ahora nosotros mismos estamos haciendo nuestras producciones. El video de ‘Cara o cruz’ lo hicimos en una isla en Guayabitos, nos fue muy bien, metimos a un rapero que se llama Necio y también se involucró Paquito”, comparte Chicho.

Sobre el tema “Uno y uno”, la grabación del videoclip se hizo en el bosque La Primavera y también en Michoacán. “Entre estos dos bosques llevamos nuestras cámaras y grabamos entre los ríos escondidos. La canción habla de la igualdad de las personas, ‘Uno y uno’ somos los dos conectándonos con ideas, nosotros estamos haciendo un tema universal para todos los géneros, porque todos somos humanos”. Es una coautoría de Chicho y Rex, este último señala que están trabajando sencillo por sencillo justo como es la tendencia del mercado musical ahora.

“Estamos trabajando por sencillo y video, ya no nos desgastamos tanto en hacer muchas canciones para rellenar un álbum, más bien tratamos de hacer calidad y no cantidad. Ya tenemos varios años manejándonos así, anteriormente yo tocaba la guitarra en Plástiko, hace ya nueve años y ahora se dio la oportunidad de cantar y el público nos ha recibido chido, gracias por todo el apoyo porque no es fácil estar en una banda con tanto nombre y peso aquí en Guadalajara y con tantos cambios, porque la gente tiene expectativas y se queda casada con algunos integrantes, pero la calidad y el estilo siguen siendo los mismos”, dice.

En esta nueva etapa de la banda, la cual surgió en 1996, dicen los integrantes que el diálogo es el sello que quieren imprimir en sus temas, “se trata de compartir y entendernos”, dice Rex y recuerda Chicho que este movimiento sonoro en el que están ya tiene tiempo desarrollándose, desde “Prende la luz”, “Respira” y “Bastón”.

Muy activos

A través de sus redes sociales están generando mucho contenido para sus seguidores, en su página de Facebook ofrecen contenido las 24 horas del día. Y reiteran que quieren experimentar también en lo visual como cortometrajes y otros proyectos afines, por ejemplo, también hacer material para otras bandas o solistas.

El próximo 25 de abril Plástiko estará tocando en la feria Tepabril, el 30 del mismo mes estarán en Autlán, irán a Manzanillo en Semana Santa y también se presentarán en Puerto Vallarta.

