"La hora feliz" show de Roberto Andrade, mejor conocido como el "Tío Rober", fue cancelado del festival de música iberoamericana Vive latino después de ser acusado por Sofía Díaz de abuso sexual a través de la plataforma de TikTok.

La mencionada explicó que "Tío Rober" es uno de sus agresores, quién conoció cuando él tenía 39 años y ella 19 años de edad en un show de comedia. Se declaró fanática de él, sin embargo, aseguró que eso no justifica sus actos.

"Muchas veces el escenario nos puede parecer algo hipnotizante, pero realmente no sabemos las personas que son, y lo que está detrás de su comedia o de lo que dicen hacer", dijo Sofía.

Sofía señaló que da este mensaje público, para lograr espacios seguros a las mujeres quienes gustan de asistir a shows de comedia, especialmente para sus hermanas quienes son comediantes.

"No puedo dejar que mis hermanas que son comediantes, no puedan tener un espacio libre y seguro para desarrollarse, tampoco que quienes les gusta ir a shows de comedia tengan que ir acompañadas", sentenció.

Responde "Tío Rober"

En esta situación, el "Tio Rober" respondió que las acusaciones son falsas; aseguró que lo llevará por vías legales en caso de cualquier perjuicio que la situación causé a su persona.

"Dejo a salvo mi derecho para demandar por las vías procedentes, las medidas precautorias y los daños y perjuicios que se me puedan causar a través de las difamaciones de las que estoy siendo objeto. Y sobre las cuales quienes me acusan tienen ni tendrán ninguna prueba, porque nunca incurrí en ninguna conducta indebida", declaró el "Tio Rober".

Otras polémicas

Esta no es la primera vez que el "Tío Rober" se envuelve en polémicas por razones de género. En una ocasión, durante su podcast de "La hora feliz" mencionó que tuvo relaciones con una mujer en estado de ebriedad.

“Me pidió que me pusiera un condón, me levanté, me puse el condón y cuando voltee ella ya estaba dormida… dije al final ella ya me había dado permiso, me la cogí durante un minuto y dije no, no está chido no reacciona a nada", detalló entre risas.

El video resurgió en medio de las reclamaciones de los asistentes al próximo Vive Latino, quienes cuestionaron al festival por permitir al Tio Rober, lo cual hizo que se cancelara su show.

