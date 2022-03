Se pone en los zapatos de la mamá de Vicente Fernández

Cuando Alejandra Ambrosi se enteró que daría vida a “Paula Gómez”, madre de “El Charro de Huentitán”, en la bioserie que recién estrenó Televisa “El último rey. El hijo del pueblo” quedó fascinada: “Mi personaje es pieza clave en esta historia y tengo la oportunidad de trabajar con grandes actores”, expresa Alejandra al reconocer el talento de este elenco encabezado por Pablo Montero, Angélica Aragón, Emilio Osorio, Iliana Fox y Eduardo Barajas, entre otros. La bioserie se puede ver de lunes a viernes por el canal de Las Estrellas, a las 20:30 horas.

“Hice una conexión muy especial con ‘Doña Paula’, la he absorbido con mucha apertura, nostalgia, me parece un personaje muy entrañable. Cuando comencé a leer los guiones y conocí la historia de ‘Doña Paula’, me quebraba llorando, sin pensarlo, porque fue esa conexión desde el inicio con esta mujer que luchó incansablemente por unir a su familia, por sembrar en sus hijos, en Vicente en particular, ese sentido de unión”.

Alejandra, quien ha participado en otras producciones como “Por siempre Joan Sebastián”, relata cómo ha sido la experiencia de interpretar a la madre de Vicente Fernández y los retos que ha enfrentado en este proyecto comandado por el productor Juan Osorio, con quien afinó cada detalle para ofrecer un retrato sensible y respetuoso sobre los orígenes y crianza de “Chente”.

“Ella supo ver que Vicente tenía magia, el gran don de la música, del canto, de la interpretación, ella lo supo alentar dentro de un contexto social y económico muy difícil, en donde lo lógico hubiera sido quedarse donde estaban en su pueblo, sin soñar, pero ella le siembra este sueño, la fe en sí mismo”.

Alejandra Ambrosi, quien se declara una admiradora de “El Charro de Huentitán”, señala que entre los desafíos no solo figuró el brindar un retrato apropiado a “doña Paula Gómez”, pues este personaje -que navega entre los hechos reales y la ficción- está situado en los años 40, en un México donde hasta el lenguaje era diferente y el desarrollo de la mujer se veía envuelto en la precarización y rezago, pero también eran pilares para lograr que una familia saliera adelante.

“Mi personaje inicia en los años 40, cuando da luz a Vicente Fernández Gómez, es otro contexto, fue de los grandes retos que tuve como actriz para entender cómo era el pensamiento y sentir de la época, porque no había que juzgar a ‘Doña Paula’, ella vivía con un hombre alcohólico y al final de cuentas ella era quien sacaba adelante a la familia”, indica Ambrosi al resaltar que en esta serie el espectador tendrá una reflexión especial sobre las motivaciones que rodearon a “Chente” y su familia y cómo enfrentaron los retos sociales de cara a un México en proceso de modernización y apertura.

LO QUE VIENE

A la par de finalizar las grabaciones de “El último rey. El hijo del pueblo”, Alejandra Ambrosi alista diversos proyectos que serán presentados en el transcurso del año, pues estrenará una serie para Netflix junto a Luis Gerardo Méndez, así como el estreno del filme “Donde los pájaros van a morir” junto a Flavio Medina.

Un éxito de ocho millones de televidentes

Tras el estreno del primer capítulo de “El último rey. El hijo del pueblo”, el pasado lunes 14 de marzo, el Consorcio TelevisaUnivision informó que más de ocho millones de espectadores en México fueron testigos del arranque de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández.

Cabe señalar que el lanzamiento de este proyecto desató una disputa legal entre la televisora y la sucesión de “Chente”, encabezada por Refugio Abarca, viuda de Fernández, quien ha estado en contra de la serie, al no ser autorizada por la familia y al señalar uso indebido del nombre artístico del cantante.

Sin embargo, pese a los recursos legales interpuestos por los Fernández, ayer TelevisaUnivision anunció, mediante un comunicado de prensa, que el Poder Judicial de la Federación le otorgó una suspensión en el amparo promovido por dicha casa de medios en contra de las medidas precautorias ordenadas por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

El fallo implica que por el momento, las autoridades no pueden suspender la transmisión de la bioserie “El último rey. El hijo del pueblo”.

