Una influencer adolescente ha generado una gran polémica con respecto a la popularización y consolidación de los personajes que se dedican a subir videos en redes sociales para catapultarse como figuras públicas.

Y es que en uno de sus videos la joven, el cual ha alcanzado gran popularidad en internet, pide a sus seguidores que “alguien la mantenga” con la cara empapada de lágrimas.

Con un gesto de desesperación, la adolescente le pide a sus seguidores que la ayuden para que ella pueda encontrar a alguien que quiera mantenerla, pues, aseguró, no le gusta trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, compartió en su cuenta de TikTok.