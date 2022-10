El último trabajo que hizo Pablo Lyle antes de que enfrentara los problemas legales en Estados Unidos, tras golpear a un hombre cubano que después murió, fue la serie "Yankee", que puede verse en la plataforma de streaming Netflix. En ese proyecto de thriller psicológico el actor de telenovelas y cine trabajó con el director Carlos Carrera quien lamentó todo lo que le está pasando al histrión, quien fue declarado culpable por homicidio involuntario.

"Muy triste, muy lamentable todo el asunto, espero que la sentencia sea breve y que regrese a trabajar algún día", expresó Carrera en entrevista con durante la presentación de la serie "La lotería del crimen", que se estrenará el 10 de octubre en la señal de Azteca 7. El director de la película "El crimen del Padre Amaro" externó un mensaje a la familia de Lyle, quien fue protagonista en dicha serie estadounidense grabada en México. "Mucho cariño, mi experiencia con él fue muy buena, lo quiero mucho y pues, adelante a pesar de todo". Durante el tiempo de la filmación Pablo siempre tuvo un buen comportamiento, nunca mostró arranques de ira, según Carlos Carrera.

"Cero, me están hablando de alguien más, de otro personaje, él era muy profesional, muy buen actor, muy tranquilo además". Apoyo a Pablo Lyle Un actor que acudió a la premiere de "La lotería del crimen" es Jerry Velázquez quien interpreta a un hacker de cierta unidad policial, en esta serie de Azteca, quien expresó lo siguiente acerca de la situación que vive Pablo Lyle. "Me parece muy duro que alguien, que un colega esté envuelto en un problema así y espero que se haga justicia, aunque no he trabajado con él sí lo he visto en la pantalla, es una persona talentosa y es lamentable que se haya vistos en este problema". La actriz Tamara Niño de Rivera quien interpreta a "Sofía" en "La lotería del crimen", una detective de la unidad de investigación criminal en la historia coincidió que lo mejor es no dejarse ir por la ira.

"Creo que todos los actos tienen consecuencias, ya sean buenos o malos, siempre hay consecuencias y me parece que fue un error garrafal pero hay veces que en la vida tenemos errores y la vida no nos da otra oportunidad, más bien vienen grandes aprendizajes por más que duela por más duro que sea, venimos aquí a aprender también. "Tal vez era su aprendizaje, no me quiero meter con su vida y con él porque ni lo conozco pero creo que va por ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no sabes qué pueda pasar, no sabes con quién te puedas topar, al revés, también he escuchado historias de gente que lamentablemente muere por haberse peleado por una tontería así".

¿De qué se trata "Yankee"?

Esta serie del 2019 se compone de 25 capítulos creados por Diego Enrique Osorno, Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra; en el reparto se encuentra también Ana Layevska, Leonardo Daniel, entre otros. La historia aborda el momento en que un hombre que está en Arizona, Estados Unidos huye hacia México para escapar de la policía y con la ayuda de unos drones, "busca abrirse camino en el mundo de las drogas", de acuerdo con Netflix. "Malcom, un narcotraficante y agente de bienes raíces, se mete en problemas tras un altercado en su casa de Arizona y debe huir a México", es la sinopsis del primer capítulo.

FS