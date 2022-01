Viral: Samuel Castelli, ganador de La Academia, es el dueño de los pericos de TikTok; recrimina a TV Azteca

Samuel Catelli es un cantautor veracruzano que ha estado muy presente en las redes sociales gracias a la astucia de sus pericos que cantan estrofas de la canción de Jesse y Joy, “¡Corre!”, pero que también se saben “Las mañanitas” y otros sonidos.

El músico es animalista, ama profundamente a los animales y en su casa muchos cohabitan con él, con base en el amor y el respeto los alecciona y obtiene como resultado grandes muestras de afecto por parte de ellos que documenta en su cuenta de Tik Tok.

¿Quién es Samuel Castelli?

El cantante fue el ganador de la quinta generación de “La Academia”. En esa temporada Del 2006 conocida como “La generación de la luz”, su compañera Colette tomó también relevancia obteniendo el segundo lugar; otro nombre que reluce es el de Vince Miranda, quien actualmente es cantante y actor, además de hacer doblaje.

Samuel Castelán Marini, su nombre de pila, tiene éxitos como “Pasión morena”, sin embargo, ahora que la nota de sus pericos se hizo viral, el músico ha lanzado una reflexión en su cuenta de Instagram donde recrimina a TV Azteca, la televisora que lo dio a conocer, porque al compartir en sus contenidos que sus pericos son virales en Tik Tok, la empresa no se acordó de mencionar que Samuel fue parte del reality musical más longevo que tiene Azteca, “La Academia”.

“Gracias a ellos (sus pericos), y sí, a nadie más. Pareciera que Dios me los mandó para conectarme con la naturaleza y desconectarme de toda esa indiferencia que tuvo mi talento en mi carrera hasta la fecha. Con orgullo puedo decir que tengo récords como compositor en televisión, soy ganador del reality de canto más largo que han tenido en la empresa (Azteca) que hoy sacó una nota mía de mis animales sin ni siquiera recordar, ni mencionar quién soy”.

Y continuó: “Aún así me siento agradecido de que hoy en día, no gracias a ellos, ni a ningún otro medio de comunicación, tengo el apoyo de mucha gente. Pocas veces hablo, pero en realidad creo que es momento de levantar la voz, defender la música y el talento, vomitar toda esa pornografía musical de esta época y toda esa corriente de narcocultura que azota en nuestra actualidad al arte. Y no lo digo por envidia ni mucho menos, pero sí se los digo parejo a todos: habemos artistas que sí nos estamos partiendo la madre por aportar valores y buena música a la sociedad, a la naturaleza y a la juventud, yo digo que ya basta de que permitamos que nuestros niños se envenenen de este ‘arte’ que solo incita a sacar lo peor de nuestra sociedad”.

Resalta que sí hay muchos artistas que buscan el apoyo para profesar amor y cosas buenas, “como para que sigamos siendo indiferentes y aplaudiendo como focas a los que realmente no aportan nada. Y si bien es sabido que el Sol sale para todos, basta de hipocresías y de que por ser artistas debemos aparentar que todo es bonito y está ‘padre’, ya seamos claros, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Y perdón que hablo como perico, pero cómo decía mi papá : el que es perico donde quiera tiene que ser verde”.

