Vicente Fernández Jr. y su novia conquistan el Callejón del Beso en Guanajuato (FOTOS)

Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González Padilla, compartieron un par de fotografías donde se besan en el Callejón del Beso en Guanajuato, enamorando las redes sociales y haciendo más firme su relación.

Fue a través de Instagram que la pareja presumió su estancia en el lugar perfecto para los enamorados.

En las instantáneas se ve cómo Mariana sujeta con una mano la mejilla de Vicente mientras le da un beso, y con la otra carga una rosa roja, al igual que el cantante.

“La vida es mía pero el corazón es tuyo. Te amo”, escribió Mariana.

Por su parte, Vicente, quien también compartió ambas fotografías con sus más de 68 mil seguidores, detalló que la acción romántica la hicieron en el tercer escalón del callejón —como lo dicta la leyenda— y confirmó la fecha de inicio de su relación con Mariana, siendo el 11 de abril de este año.

“Es hermoso estar enamorado, pero el estar correspondido eso es perfecto equilibrio!!!!!”, escribió.

La pareja pasó el fin de semana en Guanajuato con la familia de Mariana, tras haber convivido con la familia Fernández la semana pasada.

La joven empresaria y Vicente Fernández Jr. han sido tema del momento debido a que hicieron pública su relación.

De acuerdo con Mariana, 20 años menor que Vicente, se conocieron a través de redes sociales, cuando Vicente se animó a mandarle un mensaje. Después de varias citas decidieron comenzar una relación.

"Cuando yo empecé con él decía… 'bueno hay que conocernos y haber que puede pasar', y cada día me he enamorado, te juro que ha tenido unos detalles que no puedo decir por televisión, es un hombre excelente, me abre la puerta, es caballeroso, desde que despierto un mensaje de 'te amo', 'eres mi razón de existir' y me dedica canciones", relató.

¿Qué es el Callejón del Beso?

Se trata de un lugar en Guanajuato perfecto para las parejas. Su nombre se debe a una leyenda que trata sobre dos personas enamoradas que no podían estar juntas pero que, aún así, hacían todo lo posible por compartir tiempo juntos. Este lugar se convirtió en su espacio, más precisamente en el tercer escalón.

El Callejón del Beso en Guanajuato. ESPECIAL / Google Maps

Según dicta la leyenda, las parejas que visiten el callejón y se den un beso en el tercer escalón, tendrán felicidad plena por siete años.

Las paredes son muy estrechas (de apenas 69 centímetros de ancho) y los balcones están a menos de un metro de distancia.

