Vicente Fernández: ¿Bio serie tocará el presunto vínculo con el narco? Juan Osorio responde

Contra viento y marea la serie "El último rey. El hijo del Pueblo", que habla sobre la vida de Vicente Fernández, vio la luz este pasado lunes, y en la misma no se abordará el tema del narcotráfico.

El guion de la historia está basado en el libro "El Último Rey", de Olga Wornat, en el que se aborda un presunto vínculo de Gerardo Fernández, hijo del cantante Vicente Fernández, con el crimen organizado.

"A mí no me interesa nada de eso del crimen organizado, a mí me interesa hacer un homenaje a un ídolo y tener un ejemplo de su vida aspiracional y cómo sufrió desde niño para llegar hasta acá", dijo Juan Osorio.

"Hay cosas que no se deben de tocar por respeto a la familia, pero otras como lo que acaban de ver que es la escena del secuestro que no lo puedo ocultar", agregó Osorio, productor de la serie.

El elenco de esta producción de Televisa se reunió este lunes en el cine Tonalá para ser testigo del estreno, en medio de la polémica y reclamos de María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda del cantante, quien acusó a Televisa de lucrar con la imagen de su fallecido esposo.

Juan Osorio pide una oportunidad para explicar el porqué de la bio serie

Osorio pidió a la familia que le den la oportunidad de platicarles por qué, cómo y cuál es la finalidad de una serie tan importante como ésta, del ídolo de México, que es un ejemplo aspiracional para mucha gente.

"Hubo mucho estrés, hubo mucha tensión, pero al final del camino, me tengo que centrar en lo que es la producción para hacer un producto de calidad, todo lo que está al margen de esto no me corresponde a mí ni es mi función. Estoy muy orgulloso de haber llegado a la meta y es el inicio de algo muy importante. Estoy seguro de que si no lo ven, habrá personas que le comenten a la familia Fernández del respeto y el cariño".

"En cuestiones políticas y de juicios no tengo nada qué ver yo soy un productor que está acostumbrado a generar productos de calidad, todo lo que venga del exterior no me interesa porque la empresa será la encargada de ver con los abogados qué se debe de hacer, al final del camino nosotros estamos haciendo una adaptación del libro que es una recopilación de muchas notas".

Hace unas semanas la familia Fernández expresó su descontento por el estreno de la bioserie del cantante.

Pese a las quejas, la producción continuó y la semana pasada los Fernández emitieron un comunicado en el que informaron que un juez había prohibido la transmisión y estreno del programa.

La respuesta de Televisa fue que no recibieron notificación que les impidiera el estreno y continuaron con sus planes.

Entonces, Cuquita, como se conoce a la viuda del cantante, difundió en la cuenta de Instagram de "El Charro de Huentitán" un comunicado y un video para impedir el estreno. Mientras que el comunicado lo mantuvieron, el video, publicado la mañana de este lunes, fue borrado. Una de las inconformidades de la familia es que Pablo Montero fuera el protagonista de la serie.

Sobre la desaprobación que ha mostrado la familia hacia Pablo Montero el protagonista dijo que este lunes por la mañana el cantante se enteró y se puso muy triste.

"Incluso se le salieron unas lágrimas porque Pablo se crio con la familia Fernández, y no esperaba esa reacción: sin embargo, yo le dije: 'tu trabajo va a hablar y tu trabajo te va a defender', la decisión la tomé yo de que Pablo era el indicado".

AC