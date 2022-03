Vicente Fernández: Juan Osorio habla sobre la demanda a bio serie de "Chente"

Con el plan de estrenar la noche de este lunes la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, el programa “Hoy”, de Televisa, tuvo como invitados al actor Pablo Montero y la actriz Angélica Aragón, y al productor Juan Osorio, para charlar sobre los detalles que caracterizarán a esta serie, la cual ha sido demandada por la familia Fernández Abarca para que está no se transmita ni en televisión ni vía streaming.

Pese a que el abogado de la familia Fernández, Marco Antonio del Toro, ha expresado las consecuencias económicas si la serie se transmite, el productor Juan Osorio defendió a la serie y destacó el trabajo hecho por Pablo Montero, quien interpretará a “Chente” en su etapa adulta, confirmado que hasta el momento el estreno de la serie sigue en pie.

“De alguna manera estamos haciéndole un homenaje a un ídolo, a un mexicano, obviamente el pueblo necesita saber toda su trascendencia, cómo llegó a este puesto, a este peldaño, a través de su infancia, de sacrificios, sobre todo de esta gran pasión por lo que él quería”, apuntó Osorio enfatizando que la serie de Televisa es familiar.

“Yo escogí a Pablo Montero, porque tiene las características”, expresó Juan Osorio al ser cuestionado también sobre las declaraciones que dio Cuquita Abarca, viuda de “Chente”, respecto a que Montero sea quien interprete al cantante, dando a entender que la familia Fernández no ha visto la serie y que se le debe dar la oportunidad a este contenido para que vean la calidad y profesionalismo del trabajo.

¿De qué tratará “El último Rey: el hijo del pueblo”?

Juan Osorio puntualizó que la serie “El último Rey: el hijo del pueblo” está basada en el libro biográfico de Olga Wornat, por lo que se trató de respetar literalmente el contenido –tampoco autorizado por la familia Fernández- para así brindar un homenaje al “Charro de Huentitán” hecho por mexicanos, además refirió que él como productor y el elenco, no está involucrado en la demanda.

“Todo lo que tiene que ver jurídico, todos nosotros no entramos, nosotros estamos haciendo un producto de calidad (…) lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de que vean nuestro contenido, nuestra propuesta, el que tiene que opinar es el público”, apuntó.

Cuestionan motivos económicos sobre bio serie de Vicente Fernández

“Si estoy cantando es por él, por seguir sus pasos", dice Pablo Montero

Durante el programa, la conductora Martha Figueroa puso en contexto si las demandas para tratar de frenar el estreno tienen que ver en origen con la producción que también realiza la televisora colombiana Caracol para que se transmita vía Netflix, mediante un supuesto contrato por nueve millones de dólares para obtener los derechos para una serie autorizada.

“El tema es, yo siento que es un tema de dinero, al final es negocio, quieren que Televisa arase su serie, porque quieren salir ellos primero, no hay manera, no hay fecha, tal vez falte un año, seis meses”, dijo Figueroa, y refirió que a diferencia de la serie de Televisa que será transmitida en televisión pública y de manera gratuita para la audiencia, la versión colombiana –protagonizada por Jaime Camil, aún no tiene fecha de estreno.

“Es un producto que se va a transmitir en la televisión abierta, en el Canal de las Estrellas, gratuito, no va a tener un costo, porque eso no le hubiera gustado nunca a Vicente Fernández, cobrar por un producto, porque conozcan su vida”, añadió Juan Osorio.

Martha Figueroa también mencionó si las molestias de la familia Fernández tienen que ver con la información que Olga Wornat expresó en su libro, en donde también se exploran los conflictos y polémicas entorno a “Chente” y su familia.

Por su parte, Pablo Montero, al punto del llanto, recordó cómo fue su relación no solo con Vicente Fernández, de quien refirió tuvo acompañamiento en diversos momentos de su vida, pues también expresó que su mamá también tuvo una relación cercana con Cuquita Abarca. Reveló que para esta serie grabó 40 canciones con los arreglos originales.

“Si estoy cantando es por él, por seguir sus pasos, estoy haciendo cada escena, cada diálogo, cuidándolo con uñas y dientes, por ponerlo siempre en alto, porque el amor que le tengo y el cariño siempre lo voy a tener y se lo voy a tener, porque lo conozco desde que era un niño y lo acompañaba a las primeras presentaciones”.

La actriz Angélica Aragón, quien dará vida a la periodista “Dalia”, detalló que este personaje es de ficción, pero será parte del hilo conductor para abordar la vida de los demás protagonistas que sí están basados en la vida real, y añadió que parte de lo que se verá en la serie también abordará situaciones de época relacionadas al machismo en México.

“Yo lo que estoy haciendo es una mirada, desde el siglo XXI-2022, sobre una época en donde todavía el machismo en este país era algo muy institucionalizado, y Don Vicente, de alguna manera, bueno, el charro mexicano representado por él, la canción vernácula, el hombre con pistola al cinto, tenía actitudes que hoy en día son políticamente incorrectas. Hemos evolucionado, esa es mi labor ante el propio Vicente”, externó Angélica Aragón al confirmar que todas sus escenas en la serie son “Chente” en la última etapa de su vida, que será interpretado por Salvador Sánchez.

AC