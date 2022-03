Vicente Fernández: “Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo”, dice Cuquita Abarca a Televisa

Tras difundirse que la familia Fernández Abarca está en contra de que se estrene “El último rey: el hijo del pueblo”, serie de Televisa, en la que se narrará la vida de Vicente Fernández, sin autorización del fallecido cantante y sus herederos, Refugio “Cuquita” Abarca, viuda de “Chente”, ha compartido su postura tajante ante la televisora que planea estrenar la serie este lunes 14 de marzo a partir de las 20:30 horas.

Cuquita, quien fue la fiel compañera del “Charro de Huentitán”, compartió su sentir en un comunicado, luego de que este fin de semana se confirmó que la familia Fernández demandó a Televisa para evitar que la televisora estrene la serie que es protagonizada por Pablo Montero y producida por Juan Osorio.

"Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales."

“Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara en este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así”, expresó Cuquita al referir cómo es que había sido la relación de “Chente” con la televisora y que ni ella ni si familia darán declaraciones a la prensa sobre este tema, pues todo se informará oficialmente mediante su equipo de abogados.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: “Cuquita estos no tienen llenadera. Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público”.

Cuquita recordó que en efecto hay un proyecto biográfico autorizado por el mismo Vicente, quien en vida, firmó un contrato con la televisora colombiana Caracol, para que mediante Netflix, se transmita una serie, pero protagonizada por Jaime Camil.

“Porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino”.

¿Cuáles son las peticiones de la familia Fernández Abarca?

Cuquita enfatizó que, pese a la molestia con Televisa, no tiene ningún problema con el actor y cantante Pablo Montero, de quien se expresa como un buen muchacho “pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”.

Entre las peticiones que Cuquita Abarca refirió que “ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”.

La viuda de Vicente Fernández mencionó su tristeza sobre los que se decían ser amigos de la familia y en especial de “Chente”, recordando que desde octubre comenzó a gestarse “un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital. ¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuándo estaba vivo!”.

Cuquita enfatizó que Vicente en vida registró sus marcas, su nombre artístico y actualmente la ley protege su imagen. #Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo (…) eso no es censura, es proteger los derechos de nombre artístico y de nuestras marcas registradas”.

Entre otros de los puntos que Cuquita expresa en su postura están:

“Yo no sé por qué se mete la empresa de Estados Unidos Televisa-Univisión, ¿por qué la empresa mexicana Televisa no dice nada y se esconde detrás de esta? Yo lo que sé es que la serie la va a sacar en México la empresa mexicana Televisa en su canal. Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales."

“Me despido, confiándole al público, que fue el otro amor de Vicente, que Dios tenga en su gloria, que como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala”.

MF