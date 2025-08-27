Después de disfrutar al máximo de sus vacaciones de verano, un aproximado de mil 480 alumnos volvieron a clases para el ciclo escolar 2025-2026. Así que tanto padres de familia como alumnos, llegaron muy emocionados a su segunda casa en ASFG, para iniciar un nuevo ciclo escolar y aprovechar las oportunidades que ofrece la institución. En este primer día los padres ingresaron al campus para acompañar a sus hijos a los salones y presentarse con los maestros. El Open House se llevará a cabo en las próximas semanas, donde tendrán la oportunidad de conocer más a los maestros y los contenidos que se trabajarán durante el ciclo escolar.

En las remodelaciones, el campo deportivo tendrá un nuevo césped sintético de 5 cm, con relleno granular verde en lugar del caucho negro triturado utilizado anteriormente. Además, durante el verano se instaló césped artificial en el nuevo mini campo de juego, ubicado en el lado oeste del edificio de la escuela superior.

Los maestros recibieron a sus alumnos con salones decorados especialmente para ellos: carteles con los nombres de los niños, puertas adornadas y detalles hechos a mano, todo pensado para transmitirles un ambiente de calidez, seguridad y bienvenida.

Su primer gran evento abierto a la comunidad será la 11ª edición del EcoRace, el domingo 21 de septiembre. Se trata de una carrera familiar con distancias de 2, 5 y 10 kilómetros. Toda la comunidad está invitada a participar, ya sea como corredores o acompañando a sus familias. Las inscripciones están disponibles en www.guevarasports.com.

Evento: Regreso a clases. Fecha: Lunes 18 de agosto. Lugar: The American School Foundation of Guadalajara.

CP