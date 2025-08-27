Miércoles, 27 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Regreso a Clases

Welcome Back to School: Alumnos del American School Foundation of Guadalajara están de vuelta

Los maestros recibieron a sus alumnos con salones decorados especialmente para ellos: carteles con los nombres de los niños, puertas adornadas y detalles hechos a mano, todo pensado para transmitirles un ambiente de calidez, seguridad y bienvenida

Por: Aracely Aguilera

Cecilia Gracia, Gonzalo Barragán, Marian Barragán y González Barragán Gracia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29de agosto 2025

Cecilia Gracia, Gonzalo Barragán, Marian Barragán y González Barragán Gracia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29de agosto 2025

Hanna Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Hanna Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Silvia Escalante, Carlos Godoy y Valentina Godoy. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Silvia Escalante, Carlos Godoy y Valentina Godoy. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Allegra Salazar, Greta Paras y Alice Riviere. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Allegra Salazar, Greta Paras y Alice Riviere. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Ale Godínez y Alexa Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Ale Godínez y Alexa Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Martha Sánchez Junco, Julia Arreola y Alberto Arreola. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Martha Sánchez Junco, Julia Arreola y Alberto Arreola. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Bruno Piñón y Elaine Orduño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Bruno Piñón y Elaine Orduño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Elvia Zazueta, José Ramón Silos y José Fer Silos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Elvia Zazueta, José Ramón Silos y José Fer Silos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alexa Flores, Majo Terrablanca y Lucía Flores. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alexa Flores, Majo Terrablanca y Lucía Flores. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Fernanda Lazo y Emilia Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Fernanda Lazo y Emilia Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jaime Álvarez y Benjamín Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jaime Álvarez y Benjamín Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Florencia Ramírez e Inés Acevedo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Florencia Ramírez e Inés Acevedo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Fernanda Fiore y Matteo Fiore. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Fernanda Fiore y Matteo Fiore. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

David Ramírez, Roxana Garza, David Ramírez Garza y Luciana Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

David Ramírez, Roxana Garza, David Ramírez Garza y Luciana Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Markus Durkee. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Markus Durkee. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Después de disfrutar al máximo de sus vacaciones de verano, un aproximado de mil 480 alumnos volvieron a clases para el ciclo escolar 2025-2026. Así que tanto padres de familia como alumnos, llegaron muy emocionados a su segunda casa en ASFG, para iniciar un nuevo ciclo escolar y aprovechar las oportunidades que ofrece la institución. En este primer día los padres ingresaron al campus para acompañar a sus hijos a los salones y presentarse con los maestros. El Open House se llevará a cabo en las próximas semanas, donde tendrán la oportunidad de conocer más a los maestros y los contenidos que se trabajarán durante el ciclo escolar.

En las remodelaciones, el campo deportivo tendrá un nuevo césped sintético de 5 cm, con relleno granular verde en lugar del caucho negro triturado utilizado anteriormente. Además, durante el verano se instaló césped artificial en el nuevo mini campo de juego, ubicado en el lado oeste del edificio de la escuela superior.

Los maestros recibieron a sus alumnos con salones decorados especialmente para ellos: carteles con los nombres de los niños, puertas adornadas y detalles hechos a mano, todo pensado para transmitirles un ambiente de calidez, seguridad y bienvenida.

Su primer gran evento abierto a la comunidad será la 11ª edición del EcoRace, el domingo 21 de septiembre. Se trata de una carrera familiar con distancias de 2, 5 y 10 kilómetros. Toda la comunidad está invitada a participar, ya sea como corredores o acompañando a sus familias. Las inscripciones están disponibles en www.guevarasports.com.

Evento: Regreso a clases.

Fecha: Lunes 18 de agosto.

Lugar: The American School Foundation of Guadalajara.

CP

Temas

  • Escuelas
  • American School Foundation of Guadalajara
  • Back to School
  • Alumnos
  • guevarasports
  • Eventos
  • Gente Bien
  • Guadalajara
  • Colegios
  • Regreso a clases
  • Cecilia Gracia
  • Gonzalo Barragán
  • Marian Barragán
  • González Barragán Gracia
  • Hanna Maldonado
  • Silvia Escalante
  • Emma Basañez
  • Isabella Haro
  • Alessa Monraz
  • Daniel Monraz
  • Bruno Piñón
  • Elaine Orduño
  • Alex Vitari
  • Juan María Diebold
  • Hank Diebold
  • Renata Morales
  • Brenda de Santiago
  • Bárbara Morales
  • Gaby Castillo
  • Juliana Barajas
  • Shohei Fukaya
  • Hirono Fukaya

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones