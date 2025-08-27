Por la madrugada de este miércoles se presentó un accidente de tránsito sobre la autopista Guadalajara a Colima en el kilómetro 135, cerca de la caseta fitosanitaria en el municipio de Cuahutémoc, Colima.

En dicha locación, dos tractocamiones habrían colisionado y tras el choque se provocó un fuerte incendio. Ante ello, Bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima en coordinación con la Unidad municipal de Protección Civil Cuauhtémoc se presentaron en el sitio para controlar el incendio que se habría iniciado en la cabina de una de las unidades involucradas.

Al momento se reporta el fallecimiento de uno de los conductores, quien perdió la vida al interior del tractocamión.

La organización de Protección Civil Estatal Colima a través de sus redes sociales advirtió que el tráfico en la autopista tiene un avance lento, luego de que los elementos continúan realizando labores para habilitar la vía por completo. Se pide a la población circulante atender las indicaciones de los oficiales en sitio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB