El Festival Papirolas presenta su programa para su edición 30

Del 1 al 5 de octubre en el Pabellón Cultural Universitario, el Conjunto Santander, el Ágora Jenkins, la Plaza Bicentenario y el Jardín Botánico de Ciencias Ambientales, se llevará a cabo la edición 30 del Festival Papirolas que este año tendrá el lema “Viaje Al Pasado".

A través de talleres y espectáculos que enseñarán sobre la historia de la naturaleza, la ciencia, el arte y las culturas de distintas latitudes del mundo.

Se ofertarán 24 talleres, 13 pabellones, 9 exposiciones, 8 instalaciones artísticas, 3 salas de lectura, 1 salón de usos múltiples y 35 espectáculos.

Este año el festival se divide en cuatro áreas temáticas: Revolución Científica y Cultural, Grandes Civilizaciones, Gigantes y la Vida en la Prehistoria y Raíces Vivas.

Algunas de las actividades que se realizarán son el taller con el caricaturista Alejandro Ochoa, quien durante varias ediciones del festival fue el creador de personajes que hasta hoy siguen en la memoria jalisciense. Él abordará la historia de la Pandilla Papirolas, que fue la imagen de inicios de los 2 mil.

También se entregará la distinción como “Personaje Papirolas” al artista plástico Memo Plastilina quien es el creador de la imagen de este año.

En cuando a espectáculos se contará, desde Australia, con la compañía Stalker, con la instalación “Creature”. También habrá show a cargo de Circo Dragón, el Ballet Folcrórico Infantil de la UdeG, Los Bravísimo, Comedia Transeúnte, C-Integra y la compañía de Teatro de Zapopan, entre otras.

Los boletos de acceso para escuelas en preventa tienen un costo de 75 pesos y para el público en general el costo será de 100 pesos.

