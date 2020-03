Valentina Buzzurro, apasionada por la pantalla

Este próximo 30 de marzo culmina la teleserie “Los pecados de Bárbara” que protagoniza Diana Bovio y que es producida por Mónica Lozano y Eamon O’Farril, donde se narra la historia de “Bárbara”, una mujer irreverente que, tras una ausencia de 19 años, regresa a su pueblo natal, “Santa Prudencia”, para empoderar a las mujeres de esa comunidad. Y en entrevista, Valentina Buzzurro, quien es parte del proyecto, adelanta que el final será por demás inolvidable.

“Tengo un poco de nostalgia porque es un proyecto al que le tengo mucho cariño, pero también estoy muy emocionada porque los capítulos finales son los mejores de toda la serie, así que espero que nadie se los pierda y vean qué joya (son)”. Valentina interpreta a “Eli”, hija de “Bárbara”, ella está acostumbrada a la vida citadina de lujos, pero cuando llega a “Santa Prudencia” se olvida de todo esto, también en la trama se enamora de “Benigno” (Axel Trujillo), un joven que vive en casa de “Coqui” (Irán Castillo).

“En general toda la serie me hizo crecer en muchos aspectos. ‘Eli’ es un personaje que me llevo en el corazón y que la verdad, siendo sincera, ha sido mi personaje favorito hasta ahora”. Sobre los planes de hacer una segunda temporada, dice Valentina que aún no les han dicho nada, pero a ella le encantaría, “de lo que les puedo ‘spoilear’ es que el final es muy abierto, así que esperemos que haya una segunda”.

Destaca que tanto del elenco como de la producción se lleva grandes amigos, “Diana es mi más grande cómplice, me sigo mensajeando con ella cuando me subo a un Uber porque me cuida, la verdad (su amistad) es algo que me voy a llevar para siempre”.

Nuevas aventuras

En un par de semanas, Valentina se incorporará al melodrama “Vencer el desamor”, que producirá Rosy Ocampo, será la continuación de “Vencer el miedo” que está por terminarse, estos proyectos son llevados a cabo bajo la óptica de causa social, pues abordan temáticas como la violencia de género y embarazos no deseados, entre otras problemáticas.

“Se estrenará el 13 de julio a las 18:30 horas, ya me gustó la tele, ya no me voy (risas). Estoy muy emocionada, empiezo grabaciones en dos semanas si el Coronavirus me lo permite. Es muy interesante este proyecto porque será una trilogía de ‘Vencer’, ahora está ‘Vencer el miedo’, nosotros con ‘Vencer el desamor’ y al parecer habrá una tercera, porque son historias de cuatro mujeres protagonistas que pasan por problemáticas reales actuales y se ve cómo las resuelven en el camino”.

Adelanta que su personaje es la más joven de las cuatro estelares. El resto son Daniela Romo, Claudia Álvarez y Julia Urbini. “Mi personaje es la más joven de las cuatro y es una niña que tiene un embarazo no deseado, tiene una pasión por cantar, cuida mucho a los niños, ella es de una zona rural, pero se tiene que escapar del pueblo por una situación muy complicada y llega a la gran ciudad, donde pasará por muchos procesos de adaptación muy fuertes”.

En cine

La carrera de Valentina empezó en el cine, ahí es donde comenzó a foguearse en la actuación, recientemente llegó a la cartelera la película “Olimpia” de los directores José Manuel Cravioto y Gabriel Mariño, y ahora está a la espera de que se estrene “Gringa” bajo la dirección de E.J. Foerster, “esta fue la primera vez que hice una película americana y estoy muy emocionada porque hago un personaje que justo representa a México dentro de la historia”; interpreta a “Azucena”, una chica tradicionalista y apegada a la religión.

También está a la espera de que se estrene la serie “El candidato”, donde es parte de la narrativa de la historia de “Los Porkys”, cinco hombres que violaron a un chica en Veracruz, “es de los proyectos más fuertes que he hecho en mi vida y de verdad que espero con el corazón que salga porque es un momento muy importante en la humanidad para hablar de estas cosas”, finaliza.

JL