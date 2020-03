"El hoyo", el hambre desata la locura

Hoy se estrena la cinta española “El hoyo” a través de Netflix. El título internacional del filme es “The Platform”. El proyecto llega vía streaming en momentos donde la realidad siempre supera la ficción.

Si bien“El hoyo” no trata sobre una pandemia, sí aborda cómo las personas que tienen más privilegios suelen pensar solo en ellos y no en quienes menos tienen, provocando así una psicosis. Y es que ante la pandemia que ha significado el COVID-19, la gente ha hecho compras de pánico pensando en sí misma y no en el vecino que también podría verse vulnerable.

La cinta dirigida por el director español Galder Gaztelu-Urrutia, quien tiene conocimientos en publicidad y comercio internacional, se desarrolla en un futuro distópico, en el que los prisioneros hacinados en celdas apiladas observan hambrientos cómo la comida desciende en una plataforma. Los de más arriba comen en abundancia, pero los “famélicos” reclusos de abajo solo mastican rencor. Es decir, en esta prisión también hay niveles, quienes están más arriba, pueden acceder a los restos de comida de quienes ya han saciado su apetito, luego comienza el descenso de la plataforma y se van alimentando los demás con lo que va quedando, siendo los más vulnerables los que están en los niveles más bajos.

Netflix califica esta historia como “una retorcida alegoría social acerca de la faceta más oscura y más voraz de la humanidad”, y con los conocimientos que tiene el director sobre la estructura del capitalismo, también representa una crítica al consumismo.

Aterriza llena de premios

“El hoyo” es la ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia, su carrera ha sido más extensa como productor en proyectos como “El ataúd de cristal” y “Otxarkoaga, la casa de mi padre”, entre otros. Antes de ser vista en los 190 países a los que llega Netflix, “El hoyo” aterriza a la plataforma con una racha de reconocimientos, por ejemplo, el cineasta estuvo nominado en los Premios Goya de este año en la terna de Mejor dirección novel por este proyecto, aunque finalmente ganó Belén Funes por “La hija de un ladrón”.

Sin embargo, la película sí ganó como Mejor filme, y en la categoría de Efectos especiales en el Festival de Sitges del año pasado, así como el Premio del público en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto.

La cinta es protagonizada por los actores Iván Massagué, Antonia San Juan y Zorion Egileor, quienes son histriones de amplia trayectoria tanto en cine como en televisión.

Un toque de humor

El actor Massagué contó que no hizo el casting para el filme: “Esta película es lo que es, muy potente, con mucha crítica social. Es grasa (intensa), y para desgrasarla era importante meterle esta cosa que a veces piensan los productores de que un actor es de comedia o es de drama. Entonces, a lo mejor pensaron que por mi carrera televisiva de comedia, desgrasaría la película en ese aspecto. Yo me leo el guion, entiendo la historia a mi manera, comenzamos el rodaje y me llevé la emoción muy arriba”.

Recuerda que durante la primera semana de filmación, el director le comentó que había subido de nivel las emociones en el proyecto y que ya no había vuelta atrás. Aunque sabía que lo habían contratado para darle un toque de humor, debido a su personalidad, supo que la cinta era más compleja que eso y también recurrió a la interpretación física para darle veracidad al personaje de “Goreng” a través del cuerpo, pues él es quien representa al espectador de alguna manera al cuestionar por qué el sistema de la plataforma y la comida funcionan así.

JL