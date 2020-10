Una novela musical llamada Miranda!

Alejandro Sergi y Juliana Gattas, la dupla de electro-pop mejor conocida como Miranda!, preparan una velada virtual el próximo sábado 10 de octubre a las 20:30 horas bajo el concepto “Irrepetible” que desarrolla Ocesa. El show digital presentará los éxitos más importantes de la banda a través de una telenovela musical llamada “Por amar al amor”.

“Yo estoy muy emocionado. Soy muy fanático de la comedia musical y si bien esto que vamos a hacer no lo es, de alguna manera tiene estas influencias, porque la música nuestra siempre es muy dramática, las historias que contamos son como esta telenovela que es el género que estamos abordando ahora. Y la verdad es que estoy muy contento con lo que va a pasar, es una historia muy dramática y delirante, y en el medio están las canciones, vamos a ver cómo sale, es un experimento”, comparte en entrevista Ale Sergi.

En “Por amar al amor” se desarrollará la historia de una joven heroína que nació pobre, en un pueblo pequeño y que un día se marchó sola y sin dinero. Con la sabiduría de la naturaleza, sin relaciones ni amistades; sin medios, ni armas para luchar, estará dispuesta a ganarse un lugar en la gran ciudad.

“Es un signo de Miranda! el melodrama, la exageración y el histrionismo. Entonces, de alguna manera nos ha salido naturalmente, está en nuestros genes y es nuestra manera de expresarnos, tomamos muy natural este evento que vamos a hacer ahora, que si bien es bastante ambicioso, lo vemos de una manera natural, combina perfecto con lo que el grupo vino mostrando todos estos años de carrera, me parece que es hasta lógico”.

Este melodrama musical sólo está hecho para la ocasión, así como el concepto lo indica es “Irrepetible”. “Cada canción significa un momento de la trama y las canciones van llevando la historia, si bien son temas clásicos, lo primero que hicimos antes del guion, fue hacer una lista de canciones en un orden que nosotros sintiéramos que se hilara cierta historia de amor apasionada y prohibida. Nosotros vamos a estar actuando las escenas y cada una tiene su canción, participamos Juliana y yo, y los otros tres músicos de Miranda! también actúan, tienen pequeños cameos en la telenovela y hay tres actores profesionales que nos acompañan”.

De manera personal, el desafío de esta telenovela musical es interesante para Ale, “a mí actuar no es que me resulte súper sencillo, una cosa es cantar y bailar, pero a mí lo que me cuesta son los parlamentos y había bastante letra que me tenía que aprender. Las letras de las canciones no me las olvido nunca, pero los textos, ¡ay, Dios! es un reto actuar y que se vea natural”.

Por otro lado, Ale comparte que continúa en desarrollo el lanzamiento del nuevo álbum de Miranda!, hace unas semanas se lanzó “Luna de papel”, adelanta que este álbum refrendará el pop electrónico que desde siempre los ha caracterizado y también habrá colaboraciones que esperan sean del agrado de la audiencia, por lo pronto ya se está sobre la mesa esta telenovela musical que los tiene entusiasmados.

Miranda! presenta “Por amar al amor". Sábado 10 de octubre a las 20:30 horas a través de Ticketmaster Live. Boletos $180, el día del show en $250 pesos.

