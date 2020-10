10 cosas que no sabías de Eddie Van Halen, tras su fallecimiento

2 2.- No sabía leer partituras

Eddie Van Halen era un músico autodidacta. El músico neerlandés-estadounidense era capaz de aprender intuitivamente cualquier melodía que escuchara, así como tocar cualquier instrumento que llegara a sus manos. No obstante, a pesar de ser considerado uno de los mejores guitarristas de su generación, Eddie Van Halen no sabía leer partituras.

En lugar de afianzar su formación musical de una manera tradicional, el guitarrista aprendió desde niño a memorizar los movimientos de los dedos de su maestro de piano.

Esto le permitió desarrollar su oído y técnica hasta poder tocar melodías de manera tan precisa que, según él, los demás tardaron en notar que no leía las partituras.

Por si fuera poco, el talentoso guitarrista y genio creativo afirmaba: "No tengo recuerdo de haber inventado ninguno de esos riffs. Incluso lo que escribí para el último disco, no lo recuerdo. Sólo viene a mí. Jamás me siento y decido escribir una canción. Jamás lo he hecho".