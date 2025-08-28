El mundo del entretenimiento digital y deportivo se sorprendió con el inesperado reto de Cielo Anais, reconocida influencer mexicana, quien expresó su deseo de enfrentarse a Abelito, exintegrante de La Casa de los Famosos México, en la próxima edición de Supernova Strikers 2026.Originaria de San Luis Potosí, Cielo Anais ha construido una sólida trayectoria como modelo, nutrióloga y conferencista, además de su impacto en el ámbito digital. Actualmente suma más de 2 millones de seguidores en Instagram y rebasa los 12 millones en TikTok, lo que la convierte en una de las creadoras de contenido más influyentes de México.Su éxito no solo se debe al entretenimiento, sino también a los mensajes que comparte: fomenta el amor propio, combate la discriminación y busca inspirar a sus seguidores a través de contenido positivo. Gracias a ello, ha sido reconocida como una de las personalidades más destacadas en redes sociales del país.El anuncio se dio durante el podcast Cómplices del desmadre, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, donde la influencer confesó su interés en subirse al ring. De manera directa, señaló que su rival ideal sería Abelito:La declaración sorprendió a muchos, especialmente por la relación de amistad que mantienen. No obstante, Cielo Anais aclaró que se trata de un espectáculo y que la buena relación entre ambos seguirá intacta:Supernova Strikers se ha consolidado como un evento que fusiona boxeo y entretenimiento, reuniendo a celebridades, influencers y figuras públicas en enfrentamientos que combinan espectáculo y deporte. El reto de Cielo Anais a Abelito se perfila como uno de los momentos más comentados rumbo a la edición 2026.BB