El mundo del entretenimiento digital y deportivo se sorprendió con el inesperado reto de Cielo Anais, reconocida influencer mexicana, quien expresó su deseo de enfrentarse a Abelito, exintegrante de La Casa de los Famosos México, en la próxima edición de Supernova Strikers 2026.

¿Quién es Cielo Anais?

Originaria de San Luis Potosí, Cielo Anais ha construido una sólida trayectoria como modelo, nutrióloga y conferencista, además de su impacto en el ámbito digital. Actualmente suma más de 2 millones de seguidores en Instagram y rebasa los 12 millones en TikTok, lo que la convierte en una de las creadoras de contenido más influyentes de México.

Su éxito no solo se debe al entretenimiento, sino también a los mensajes que comparte: fomenta el amor propio, combate la discriminación y busca inspirar a sus seguidores a través de contenido positivo. Gracias a ello, ha sido reconocida como una de las personalidades más destacadas en redes sociales del país.

El reto a Abelito

El anuncio se dio durante el podcast Cómplices del desmadre, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, donde la influencer confesó su interés en subirse al ring. De manera directa, señaló que su rival ideal sería Abelito:

“Me gustaría pelear con el Abelito”.

La declaración sorprendió a muchos, especialmente por la relación de amistad que mantienen. No obstante, Cielo Anais aclaró que se trata de un espectáculo y que la buena relación entre ambos seguirá intacta:

“Esto es puro show, no hay nada personal, nuestra amistad seguiría igual”.

Supernova Strikers se ha consolidado como un evento que fusiona boxeo y entretenimiento, reuniendo a celebridades, influencers y figuras públicas en enfrentamientos que combinan espectáculo y deporte. El reto de Cielo Anais a Abelito se perfila como uno de los momentos más comentados rumbo a la edición 2026.

