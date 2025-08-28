Realizarán exhibición de vehículos antiguos, clásicos y especiales

Con la participación de más de 600 automóviles antiguos, los días 8 y 9 de noviembre de 2026 se realizará en Guadalajara la IV edición de Automóviles del Mundo, que tendrá lugar en los jardines de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La exposición de automóviles de colección contará con unidades antiguas, clásicas y especiales. “Se contempla toda la historia de la industria automotriz y pabellones especiales como el pabellón Ford, el pabellón de automóviles exóticos y el del club Porsche. También vamos a tener secciones diferentes”, compartió Francisco Name, promotor del evento.

Francisco Name explicó que en la exposición participarán automóviles de diversas marcas y modelos que, por más de un siglo, han circulado por las calles de la ciudad y del país. “Hay piezas que han destacado a nivel internacional; por ejemplo, un Daimler que fue el auto triunfador en el gran concurso internacional de la marca, y que pertenece a un coleccionista de Jalisco. En Expo Automóviles del Mundo se podrán encontrar todo ese tipo de piezas”, señaló.

El evento dará inicio a las 10:00 horas y se espera recibir a más de 15 mil visitantes durante los dos días. El acceso tendrá un costo de 200 pesos, más cargos por emisión del boleto.

Además de la exhibición de vehículos, se instalará un área comercial con nuevos modelos de la industria, venta de productos, zona de alimentos y bebidas, espectáculos musicales, destape de automóviles, venta de refacciones nuevas y usadas, subasta de vehículos, exhibición de automóviles a escala, así como reconocimientos y homenajes. “Habrá muchas actividades; creo que para las familias será un fin de semana inolvidable”, aseguró el promotor.

