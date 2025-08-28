Jueves, 28 de Agosto 2025

Ariana Grande confirma Gira Mundial; esto es TODO lo que se sabe

Ariana Grande ha anunciado su esperado regreso a los escenarios con una Gira Mundial enfocada en el último álbum de su carrera: "Eternal Sunshine" 

Por: Luz Borja

Las entradas para "the eternal sunshine tour" saldrán a la venta en septiembre. EFE/D. Swanson ESPECIAL

Este jueves, la cantante estadounidense Ariana Grande confirmó su Gira Mundial para el 2026, la cual llegará luego de siete años desde su último tour, efectuado en el 2019.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "We can’t be Friends" compartió las primeras fechas de su regreso a los escenarios, con las que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

Su gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, titulado "Eternal Sunshine", un disco conceptual que hace referencia a la cinta "Eternal Sunshine of a Spotless Mind" (2004), del director Michel Dondy. En él, la cantante reflexiona sobre las relaciones amorosas, enfocándose en el crecimiento personal a través del dolor de una ruptura, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Hasta ahora se han confirmado 27 conciertos, el primero de ellos el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California. La gira pasará por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago, para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre.

En su última gira, Ariana promocionó los álbumes 'Sweetener' y 'Thank U, Next'. Posteriormente, se centró en su carrera como actriz al interpretar a Glinda en el exitoso musical de fantasía "Wicked", papel que le valió una nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. La segunda entrega del filme llegará a cines el próximo 21 de noviembre.

Fechas oficiales de "the eternal sunshine tour"

Oakland, CA – Oakland Arena – 6 y 9 de junio

Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena – 13 y 14 de junio

Los Ángeles, CA – Kia Forum – 17 y 19 de junio

Austin, TX – Moody Center – 24 y 26 de junio

Sunrise, FL – Amerant Bank Arena – 30 de junio y 2 de julio

Atlanta, GA – State Farm Arena – 6 y 8 de julio

Brooklyn, NY – Barclays Center – 12, 13, 16 y 18 de julio

Boston, MA – TD Garden – 22 y 24 de julio

Montreal, QC – Bell Centre – 28 y 30 de julio

Chicago, IL – United Center – 3 y 5 de agosto

Londres, UK – The O2 Arena – 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto

Fechas oficiales de "the eternal sunshine tour". ESPECIAL 

¿Qué hay de Latinoamérica?

El anuncio de la nueva gira contempla únicamente a algunas ciudades de Estados Unidos y a Londres. Sin embargo, este es el primer adelanto de "the eternal sunshine tour", por lo que los fans de otras locaciones del mundo, como México y Latinoamérica, no pierden la esperanza de que fechas para sus ciudades sean lanzadas próximamente.

Con información de EFE

