Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 14. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Los de Abajo en el Teatro Metropólitan de México

Adán Sámano en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Clubz en el Pepsi Center WTC de México

Aranza en el Lunario del Auditorio Nacional de México

La Revancha en el Foro Red Access de México

Liran' Roll en La Maraka de México

El Gato con Botas en el Telón de Asfalto de México

Alex Soto en El Cantoral de México

Lasso en el Teatro Diana en Guadalajara

Salvador Rivera en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Trendline en el Foro Red Access de México

Rush Monterrey Tribute en el Auditorio BB de México

Liran' Roll en Salón Río en San Juan

Elvis & Friends en el Teatro Metropólitan de México

Costa Chica, concierto por Oaxaca y Gerrero en El Cantoral de México

Jorge Muñiz en La Maraka de México

Espinoza Paz en el Auditorio Nacional de México

Entre Amigos en el Auditorio Nacional de México

El jardín secreto en el Teatro Sergio Magaña de México

Raúl Ornelas en el Auditorio Nacional de México

Juliana en el Lunario del Auditorio Nacional de México

X Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Fato en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Los Vallarta en el Foro Red Access de México

Moenia en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Abelard en El Cantoral de México

El Mimoso en el Auditorio Nacional de México

Cardellino en el Foro Puebla de México

La Clave- Pablo Marentes y Luis "Potro" Caballero en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Old Days Band & Strings en Alboa Mundo E de México

Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México

Kerigma en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Emilia en el Auditorio Telmex de Zapopan

Los Pericos en el Teatro Diana de Guadalajara

Bohemia 88. Noel Shajiris, Mónica Vélez, Johnny Lau, Noam en El Cantoral de México

Concierto Homenaje a Elvis Presley by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca en Vista Hermosa

Dimitri y las Brujas en el Foro Tims de Monterrey

Emilia en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan de México

Percy en el Foro Red Access de México

Paty Cantu en La Maraka de México

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Chejere el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Moenia en el Auditorio Telmex de Zapopan

Old Days Band & Strings en Alboa Metepec de San Francisco Coaxusco

Ednita Nazario en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Flamenco Festival en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Emilia en el Auditorio Nacional de México

Avatar La Leyenda de AANG en el Auditorio Nacional de México

Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey

Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey

Mr. Loxley en el Foro Red Access de México

Old Days Band & Strings en Alboa Cuernavaca de Vista Hermosa

Do you remember en el Foro Red Access de México

French 79 en el Palacio de los Deportes México

La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México

David Paboon en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande de México

Playa Limbo en el Foro Tims de Monterrey

Río Roma en el Teatro Diana de Guagalajara

Homenaje Urbano Rupestre a Rockdrigo González en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Collage en el Foro Red Access de México

Roberto Blades en La Maraka de México

Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México

Coro de Madrigalistas Bellas Artes Primera Gala en México

Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México

Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México

Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco

Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara

Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México

Nicho Hinojosa en La Maraka de México

Fey en el Auditorio Nacional de México

Bacilos en La Maraka de México

Edith Márquez en el Auditorio Nacional de México

Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México

Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México

La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México

San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Guadalupe Pineda en La Maraka de México

Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México

Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México

El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México

Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México

Pimpinela en el Auditorio Nacional de México

A*Teens en La Maraka de México

Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Enrique Guzmán en La Maraka de México

Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México

Víctimas del Dr. Cerebro en el Foro Puebla de México

Kenny y Los Eléctricos en el Foro Puebla de México

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México

Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan

Liberación en el Auditorio Nacional de México

Los Tigres del Norte en el Auditorio Telmex de Zapopan

La Castañeda en La Maraka de México

Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Juan

Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México

Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara

Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco

The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México

Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México

I love dance en el Palacio de los Deportes de México

Mercurio en La Maraka de México

ARCANO en el Auditorio Nacional de México

Natalie Imbruglia en La Maraka de México

Kalimba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan

Elefante en el Auditorio Nacional de México

La Texana en el Teatro Metropólitan de México

Las Angélicas, El Show en La Maraka de México

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

