Miércoles, 27 de Agosto 2025

Jalisco |

Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta ponen bandera roja en nueve playas

Estas son las nueve playas de Puerto Vallarta con acceso prohibido por bandera roja hoy 27 de agosto

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Nueve playas de Puerto Vallarta recibieron la bandera roja por las condiciones climáticas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El clima pronosticado para el día de hoy en Puerto Vallarta, de acuerdo con Meteored, es de cielo con nubes y claros, con vientos a 23 km/h. Por lo que se prevén chubascos puntuales por la tarde, además de oleaje de hasta 2 metros en sus costas. De igual forma, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la región de la costa espera episodios aislados de lluvia.

Por la mañana, Bahía de Banderas amaneció con cielo abierto y sol. Sin embargo, la formación de nubosidades fue acrecentándose durante el transcurso del día y hace unos momentos, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta ha informado la aplicación de bandera roja en nueve playas de Puerto Vallarta.

Dicha señal indica que queda prohibido el ingreso al mar para nadar y/o realizar actividades recreativas. De igual forma, se pide a la población ciudadana o visitante que atienda las indicaciones del personal de Guardavidas desplegado en sitio.

Estas son las nueve playas de Puerto Vallarta con acceso prohibido por bandera roja hoy 27 de agosto:

  • Playa de Oro
  • Playa Holly
  • Playa Flamingos
  • Playa Camarones
  • Malecón
  • Playa de los Muertos
  • Conchas Chinas
  • Playa Negra
  • Playa Palmares

Cualquier situación de emergencia deberá reportarse a Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta a través del número de emergencia general 911 o en el teléfono 322 178 8000. Se recomienda acudir a información oficial para recibir actualizaciones con respecto al uso recreativo de estas playas.

