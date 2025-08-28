Vicente Fernández Jr. revela que será papá de una niña a sus 62 años

Durante una entrevista con "Venga la alegría", el cantante Vicente Fernández Jr., hijo de Chente Fernández, compartió más detalles acerca de esta nueva etapa junto a su esposa Mariana González , asegurando que el bebe que esperan será una niña.

Vicente explicó un poco del proceso para conseguir a lo que ellos llaman su “hermoso milagro”, afirmando que tuvo que someterse al doloroso proceso de revertir la vasectomía que tenía, aunque asegura que fue mayor su deseo por formar una familia con su actual esposa.

En medio de la conversación, el intérprete dio a conocer el sexo del bebé que espera su esposa, Mariana.

"La novedad que es niña", dijo Vicente hijo, afirmó que, por ese motivo, vestía sudadera y gorra rosa al momento de la entrevista. "Por eso ando de rosita".

El hecho de que el alumbramiento culminará a través de una cesárea -dijo Jr.-, posibilitará que la pareja programe la fecha en que quieren recibir a su pequeña, por lo que han coincidido en que les gustaría que su hija nazca el mismo día que don Vicente, el 17 de febrero.

"Si Dios quiere, como está programado todo y, como es cesárea, la fecha es el 17 de febrero, el día de su cumpleaños", señaló.

También habló del dolor del proceso de deshacer la vasectomía a la que sometió hace años, luego de tener a sus cuatro hijos, fruto de su primer matrimonio: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

"Tuvieron que hicieron una extracción que, la verdad, fue muy dolorosa, pero vale la pena; se hizo una inseminación in vitro, a Mariana le sacaron un óvulo, a mí semen, se hizo el producto y se programó fecha para la implantación", profundizó.

Vicente contó que Mariana está por alcanzar los cinco meses de embarazo; su esposa -contó- se encuentra muy dichosa y atenta a las instrucciones de sus doctores , quienes la acompañan paso a paso con recomendaciones de alimentación y cuidados generales.

"Bendito sea Dios, vamos para el quinto mes, en cuestión de alimentación, va muy bien, muy emocionados, cuidando cada día, cada paso, lo que nos dice los doctores", expresó.

