Horóscopo Negro para HOY 28 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Venus, tu planeta regente, entra en Leo, y eso te devuelve la chispa. Carisma, magnetismo, belleza, ganas de comerte el mundo. De repente, te ves bien y te sientes aún mejor. Y claro, cuando tú te sientes segura, nadie puede contigo. Esta semana vuelves a la carga, serás un imán de planes, de miradas, de conversaciones. Vas a brillar sin necesidad de forzarlo.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Lo que tú no ves ahora mismo es que septiembre te trae un reseteo bestial. Vas a entrar en una etapa en la que todo fluye, nada te bloquea y las cosas se colocan a tu favor sin que tengas que estar forzando nada. Y ojo, no será un momento para arriesgarlo todo a lo loco, sino para trabajar con lo que ya tienes y sacarle brillo.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). En el amor, aunque te vendas como independiente, como esa mariposa libre que va de flor en flor, la verdad es que no estás pasando por tu mejor etapa. Porque sí, Sagitario, eres mucho más enamoradiza de lo que quieres admitir. Pero relax, que esta semana alguien te va a recordar que la vida es una y que debes ponerte truchas.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).En la amistad, ojo, porque se vienen cambios fuertes. Vas a vivir momentos clave, situaciones que marcan un antes y un después con personas que pensabas que serían "para siempre". Y ahí está la clave: quizá ese "para siempre" era demasiado. No te lo tomes como un fracaso, tómalo como parte de tu crecimiento. ACUARIO (22 enero-19 febrero).Hablando de brillo: con Venus entra en Leo y te va a dar un golpe de autoestima brutal. Como si de repente algo hiciera clic en tu cabeza y dejaras de sentirte culpable o de amargarte por culpa de terceros. Se acabó cargar con la mochila emocional que no es tuya. Es el momento de volver a sacar tu mejor versión al mundo. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Eso sí, esta semana no te encierres solo en tu mundo. Haz cosas que te ayuden a conectar contigo, pero también con los demás. Si tienes pareja, saca la creatividad pisciana y monta un plan especial, de esos que marcan un antes y un después. Y si tienes que gastar un poco más de dinero para hacerlo inolvidable, que así sea. No te arrepentirás.