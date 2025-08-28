Con un fuerte llamado a proteger la democracia y fortalecer el estado de derecho, esta tarde inició en Guadalajara el XII Encuentro Iberoamericano y el XI Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. La ceremonia se realizó en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y reunió a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relatoras de Naciones Unidas, presidentes de tribunales constitucionales y académicos de América Latina y Europa.

Durante tres días, especialistas debatirán sobre los retos que enfrenta la democracia en un contexto mundial marcado por crisis políticas, económicas, sociales y ambientales.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que no hay democracia real sin garantía de derechos humanos. Alertó sobre el agotamiento de la democracia representativa y la necesidad de evitar la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos.

Por su parte, Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, advirtió que los regímenes democráticos viven una etapa de presiones y retrocesos, lo que exige a los juristas asumir un papel activo en su defensa.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, añadió que la democracia enfrenta amenazas globales como guerras, narcotráfico, cambio climático y la expansión de regímenes autoritarios.

La consejera jurídica de Jalisco, Tatiana Anaya, enfatizó la importancia de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que el rector del ITESO, Alexander Zatyrka, llamó a privilegiar el análisis y el diálogo crítico frente al conflicto.

Finalmente, José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, afirmó que democracia y justicia constitucional son inseparables, y que estos foros son clave para reforzar la confianza en las instituciones.

El Encuentro y Congreso se desarrollarán hasta el 29 de agosto en el ITESO, con conferencias magistrales y mesas de trabajo.

