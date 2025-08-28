Este jueves 28 de agosto, la reconocida astróloga Mhoni Vidente revela cuáles son los signos que estarán más favorecidos en temas de amor y dinero. La energía cósmica se alinea para abrir caminos, atraer oportunidades y encender pasiones. Si tu signo está entre los elegidos, es momento de aprovechar al máximo la buena fortuna.

Aries

El impulso natural de Aries brillará hoy en lo sentimental. La confianza atraerá miradas y podría surgir un encuentro inesperado que encienda la chispa del romance. En el dinero, una conversación casual abrirá la puerta a un nuevo proyecto.

Número mágico: 7

Leo

La buena suerte sonríe a Leo, sobre todo en el terreno amoroso. La sinceridad será clave para fortalecer lazos con la pareja o para conquistar a alguien especial. En lo económico, este signo recibe la posibilidad de un ingreso extra o una propuesta que resultará beneficiosa.

Número mágico: 21

Libra

Libra estará rodeado de equilibrio y nuevas oportunidades. En el amor, un gesto de cariño o una charla honesta puede traer estabilidad emocional. En las finanzas, llega la claridad para resolver un asunto pendiente o cerrar un trato favorable.

Número mágico: 3

Capricornio

Hoy Capricornio tendrá la fortuna de su lado en cuestiones materiales. Una llamada o mensaje puede traer noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. En el amor, los pequeños detalles se convertirán en grandes momentos que fortalecen la relación.

Número mágico: 8

Piscis

La empatía de Piscis atraerá momentos llenos de romance y complicidad. La suerte en el dinero también se hará presente, ya que una oportunidad que parecía lejana se acerca con fuerza. Ideal para tomar decisiones con confianza.

Número mágico: 11

Con información de Mhoni Vidente

