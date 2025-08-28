Horóscopo Negro para HOY 28 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril). Aries, puede que tengas ganas de cometer una locura por amor…, y hasta que no lo hagas, no te vas a quedar en paz. Lo bueno es que esta semana vuelves a recuperar el foco en ti. Vuelves a sentirte fuerte, atractiva, con poder de decisión. Todo gracias a Venus en Leo. TAURO (21 abril-20 mayo).Justo estás de suerte: Venus, tu planeta regente, entra en Leo. Y con eso, tu autoestima se va a disparar como un cohete. Se acabó mendigar cariño, atención o respeto. Si no te lo dan, te irás. Si lo dudan, te levantarás. Y si alguien intenta atarte, recordarás bien esto: ya no estás encadenado a nada, salvo a lo que tú elijas.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).En lo laboral, ojillo, porque vienen conversaciones intensas. Y tú, que ya de por sí no tienes pelos en la lengua, esta semana menos todavía. Puede que te toque hablar con alguien con quien normalmente irías con cuidado… pero ya no estás para aguantar que jueguen contigo como si fueras un títere. Es momento de hablar alto y claro, de poner límites y de exigir lo que de verdad te corresponde.CÁNCER (22 junio-22 julio)Si estás en una relación estable, te toca hablar y aclarar caminos. Porque igual tú estás tirando para un lado y la otra persona para otro, y no puedes seguir haciendo como si nada. Si quieres que funcione, toca remar juntos y dejar de evitar la conversación. No es fácil, pero después de esa conversación vais a entender si realmente estáis en el mismo barco.LEO (23 julio-22 agosto).Recuperas tu magnetismo, tu seguridad, esas ganas de seducir al mundo… pero esta vez con algo distinto: sin olvidarte de ti. Esta vez no va de brillar para que otros aplaudan, sino de sentirte cómodo en tu propia piel, de caminar sabiendo quién eres y por qué nadie puede arrebatarte esa corona invisible que llevas. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Vas a sentir la necesidad de hacer limpieza, pero sin fuegos artificiales ni dramas de telenovela. Simplemente, te vas a ir apartando de lo que no suma. Y créeme, ese será tu mayor acto de amor propio. En el amor, esta semana pisa con cuidado. Sobre todo si estás empezando algo o si estás a puntito de dar un paso más serio. Analiza, como buen Virgo que eres, pero esta vez aplícate a ti mismo los consejos que siempre das a los demás.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO