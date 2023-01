The Last of Us, una oda al amor y la paternidad

Para el productor ganador del Emmy, Craig Mazin ("Chernobyl", 2019), Pedro Pascal es un actor que carga consigo la figura paternal, lo que ha quedado demostrado tanto en la serie "The Mandalorian", del universo Star Wars, como en la debutante "The last of us".

"A Pedro se le da personificar padres de una manera natural; para mí nunca significó un problema que haya tenido que cuidar a 'Baby Yoda' (Grogu) porque su rostro estaba bajo el casco del Mandalorian, mientras que en "The last of us, Ellie" (Bella Ramsey) le llega a responder hasta con palabrotas. Esta es una relación de adulto a adolescente con la que todo padre se va a sentir identificado", comentó Mazin en entrevista.

Basada en el fenómeno de videojuego de 2013, que vendió 17 millones de unidades en 2018, "The last of us" sigue los pasos de Joel (Pascal), quien 20 años después de iniciado el apocalipsis del surgimiento de una pandemia que hace a los humanos devorarse entre sí, recibe la misión de proteger a Ellie, quien podría ser la clave para crear un antídoto.

"Llegué a conocer 'The last of us' por mis sobrinos y cuando fui reclutado para hacer a Joel me di cuenta de que muchas de las películas que hemos visto estos años tienen una gran influencia de este videojuego. Además, soy fan de lo que hizo el actor Troy Baker al dar voz al Joel del videojuego, me dio gusto que pudiera estar en nuestra serie", explicó Pascal.

Para el escritor, programador y diseñador Neil Druckmann, contar con Pascal también fue la posibilidad que "The last of us" tenga acceso a audiencias masivas. "Pedro y Bella nos ayudan a abordar el corazón de esta historia, que es el amor sin condiciones que siente un padre por su hija", destacó.

La serie se encuentra en emisión en HBO Max.

FS