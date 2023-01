The Last of Us: Todo lo que debes saber de la nueva serie de HBO Max

"The Last Of Us" es para muchos un nombre bastante conocido, y una historia que se encuentra en el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo.

Originalmente un videojuego, uno de los más exitosos de los últimos años, narra la historia de Joel y Ellie, los cuales atraviesan las ciudades abandonadas de los Estados Unidos, enfrentándose a un peligroso virus que convierte a sus víctimas en monstruos devorados por hongos, pero también cuidándose de una amenaza todavía más grande: los seres humanos.

Joel y Ellie, protagonistas del videojuego de "The Last of us". ESPECIAL/ Play Station

El juego original de "The Last of Us" fue lanzado en 2013, y revolucionó el modo en el que los videojuegos contaban historias, y la experiencia misma de jugar. De modo que las expectativas del mundo entero se elevaron hasta el cielo cuando HBO anunció que adaptaría la serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, y que finalmente fue estrenada el domingo 15 de enero del 2023, con todo tipo de críticas entusiastas.

¿De qué trata "The Last of Us"?

Joel y Ellie en la adaptación del videojuego. ESPECIAL /HBO Max

Ambientada 20 años después de que la civilización se derrumbara a causa del virus cordyceps, "The Last of Us" narra la historia de Joel (Pedro Pascal), un hombre solitario que perdió a su hija en el inicio de la crisis, y al cual la vida en soledad y amargura lo ha llevado a adquirir la experiencia necesaria para enfrentarse al nuevo mundo inhóspito.

Su destino cambiará para siempre cuando conozca a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente de 14 años, rebelde, malhablada y llena de vida, la cual guarda un secreto determinante en la sangre que corre por sus venas. A Joel le es asignada la tarea de sacar a Ellie de la comunidad tiránica en la que vive oprimida, con el costo de atravesar a un Estados Unidos desolado, peligroso, e invadido de monstruos sedientos de sangre.

Pues no sólo deben de cuidarse del virus, de los infectados, sino también de los seres humanos que van tras ellos, pues Ellie es mucho más importante de lo que ella misma sospecha.

¿Cuántos episodios tiene "The Last of Us"?

ESPECIAL/ HBO Max

The "Last of Us" tendrá 9 episodios que se transmitirán semanalmente, cada domingo hasta el 12 de marzo.

¿Dónde se puede ver "The Last of Us"?

ESPECIAL HBO Max

La serie será exclusiva para suscriptores de HBO Max, por lo que sólo podrá ser vista dentro de la plataforma.

Neil Drukmann, creador y escritor del videojuego, aclaró a los fanáticos que varios episodios de la serie de HBO Max se alejarán de la historia original, pero conservarán el hilo principal.

No te pierdas de esta experiencia televisiva, basada en una de las historias más importantes, originales y llenas de sentimiento del mundo de los videojuegos.

