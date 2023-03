La banda de rock, The Killers cumple una nueva hazaña en Guadalajara, en menos de un año se vuelve a presentar en la ciudad, pero ahora en la Arena VFG, en mayo del 2022 estuvo en el estadio Tres de Marzo. Y ahora el reencuentro con los tapatíos volvió a ser de lujo, 13 mil almas vibraron con sus canciones. Sin duda Brandon Flowers y compañía refrendan el gran cariño y respeto que les tiene la audiencia.

Brandon, desde el pasado miércoles fue captado en la ciudad, en su hotel, seguramente listo y dispuesto para vivir una gran noche con los tapatíos que querían escuchar en vivo sus grandes éxitos. La velada comenzó cerca de las 21:15 horas y al interior de la arena ya se sentía la emoción de los asistentes.

Cabe mencionar que el tráfico de nueva cuenta hizo de las suyas y conforme se desarrollaba la velada, la gente fue llegando. El escenario lucía una gran pantalla donde imponentes visuales estaban en marcha, más dos pantallas a los costados de éste, las luces robóticas también generaban una atmósfera de mucha energía y en el mismo mood estaban la banda y tres coristas que acompañaban a Brandon al cantar, quien además lucía muy elegante con un traje a blanco y negro muy al estilo rockabilly.

Canciones como "My Own Soul’s Warning", "When you where young" y "Smile like you mean it", fueron las primeras del repertorio, y claro que el público celebró cada una de ellas. Brandon saludaba con algunas palabras en español, invitando a sus seguidores a que disfrutarán de la velada.

The Killers el próximo domingo 2 de abril estará tocando en el festival de Monterrey, Tecate Pal Norte, de donde llegará justo Billie Eilish para cantar en Guadalajara , también en la Arena VFG, así que esta semana ha tenido grandes estrellas.

"Spaceman" fue otro de los temas que elevó el ánimo de los asistentes, pero "Somebody told me", también incentivó a que la energía siguiera arriba. Y es que algo que caracteriza a The Killers es la potencia vocal de Brandon y la gran destreza que tienen los músicos para generar rock and roll.

Es interesante cómo se genera una estética cinematográfica cuando se transmite en pantallas lo que está viviendo en vivo el público, a blanco y negro. Brandon le decía a la gente de Guadalajara que la quería mucho y también quiso presentar a cada uno de los integrantes de la alineación. Durante la velada también sonaron temas como "The way it was" y Boy", en esta última, al final se vibraron unos grandes beats electrónicos.

Un momento cálido y country a la vez fue cuando Brandon interpretó, "Runaway Horses", había que ponerse nostálgicos y esta melodía así lo ameritaba, pero otro momento cumbre de la velada ocurrió cuando Brandon cantó uno de sus éxitos más recientes en la memoria colectiva, "Runaways", la cual fue coreada de principio a fin, incluso Brandon le dijo a la audiencia, "esto es para ti". Después prosiguió con la canción "Read my mind".

Aún faltaban más éxitos por resonar desde la VFG como "Caution", "All these things that I've done", "The man" y "Human".

