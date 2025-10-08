Las críticas hacia The Life of a Showgirl no han sido del todo favorables. Tanto críticos de música como algunos fanáticos y medios de comunicación, coinciden en que la nueva producción de Taylor Swift no logra conectar con la música pop actual, carece de la complejidad emocional que antes la caracterizaba, e incluso resulta "demasiado plana".

Sin embargo, la estrella pop no parece preocupada por los comentarios, y tiene muy clara una regla del espectáculo: "Si es la semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título del disco, estás ayudando", afirmó en entrevista con Apple Music este martes.

Con una sonrisa, Swift aseguró que "le da la bienvenida al caos", y expresó su respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte.

"No soy la policía del arte. Todos tienen derecho a sentir exactamente lo que quieran. Nuestro objetivo, como artistas, es ser un espejo ".

La cantante reconoció que no todos logran conectar con sus canciones, pues no siempre reflejan el momento que atraviesan.

"Muchas veces, un álbum es una forma intensa de verte a ti mismo, ¿no?", explicó. “Lo que atravieses en tu vida afectará si te identificas con la música que lanzo en un momento dado” .

“Lo que a menudo me encanta ver decir a mis fans es: ‘antes no me identificaba con Reputation, pero ahora que he pasado por otras cosas en mi vida, ahora es mi álbum favorito’. O: ‘antes era una chica Fearless; ahora estoy obsesionada con Evermore’”, continuó.

A pesar de las críticas y comentarios negativos, se mostró orgullosa de su nuevo trabajo: "Cuando hago mi música, pienso mucho en el legado que quiero dejar. Sé lo que hice y lo adoro ".

The Life of a Showgirl

Su duodécimo álbum de estudio, incluye varias canciones inspiradas en su relación con Travis Kelce, con quien está comprometida, y se ha convertido en un fenómeno de reproducciones.

En lo que va de 2025, The Life of a Showgirl se posicionó como el álbum más reproducido en un solo día en Spotify, según confirmó la plataforma el viernes pasado.

Swift lanzó el disco el 3 de octubre, menos de un año después de concluir su monumental The Eras Tour, la gira que consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

En este nuevo proyecto, la artista se aleja de la introspección melancólica de The Tortured Poets Department (2024) y de los sonidos oscuros que marcaron sus producciones recientes. En cambio, regresa al pop clásico que definió sus primeros años, gracias al reencuentro con los productores Max Martin y Shellback, responsables de éxitos como "Blank Space" y "Shake It Off".

El álbum, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia de su última gira, llega en un momento especialmente importante para Swift: recientemente anunció su compromiso con Travis Kelce, y, durante el mes de mayo, recuperó la propiedad de los masters de sus primeros seis discos.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL