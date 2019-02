Testa en "Simbiosis" con los tapatíos

En septiembre del año pasado, la cantante chilena Testa publicó el disco “Simbiosis”, del que se desprende el sencillo “Mujer lunar”, propuesta sonora que presentará a los tapatíos este viernes en el bar Segundo Piso. La cantante y músico toma como base lo electrónico, pero lo mezcla con estilos que van desde el pop, house, techno y drum&bass.

“Este disco es bastante nuevo, el primer sencillo se llama ‘Todo’, y ahora el segundo es ‘Mujer lunar’, es un álbum de 10 canciones, tiene mucha fortuna porque gané un fondo de la música que entrega el gobierno chileno que financia proyectos, entre 12 mil ganaron 30, y seleccionaron el mío. El título del disco habla perfecto el porqué es una simbiosis con la electrónica, porque yo grabo, compongo y produzco, claro que sigo un proceso con más gente, pero la génesis parte totalmente de mí”. Un par de canciones las trabajó con Eduardo Caces, quien es bajista de Lucybell.

“Hay electrónico, pero también está lo orgánico porque hay instrumentos reales, tiene mucho sampler, por ejemplo de mi abuelo, quien era un cantante chileno que se llamaba Antonio Prieto. Yo estaba componiendo este disco y un día me encuentro en casa de mi mamá una caja gigante con cintas de grabaciones de 1960, utilicé el sampler y grabé mucho de eso, lo ocupé un montón para mi disco, que es bien transgeneracional porque musicalmente tiene de todo: arreglos y sonidos actuales, grabaciones antiguas… un álbum para pasársela muy bien y para ponerle mucha atención”.

Fiel a México

Testa ha estado presente en México, pues vivió un par de años en este país, y ha hecho música para el público nacional; ahora retoma de nueva cuenta las presentaciones en la República y espera volver a dejar huella: “Tengo una trayectoria musical bastante larga y aquí en México armé carrera, tuve una banda, toqué con muchos mexicanos; la calidad de músicos de aquí es fantástica, luego me fui, pero después volví con otro proyecto que se llamó Galatea y tocamos un montón en Guadalajara, Ciudad de México y por los alrededores”.

Actualmente como Testa, su faceta solista, decidió no depender de otros músicos y se lanzó a crear su propia música. Así, desde la independencia, se abre paso y busca sus oportunidades, aunque señala que le ha costado trabajo porque en esta industria a veces hay quienes no toman en serio lo que hace, pero eso no la detiene, por lo que está y continuará demostrando que las mujeres son una voz importante en la época contemporánea, sin importar el género que expongan, y por eso hace un llamado a la unidad entre las mujeres que se dedican a la música.

A la cabeza de su música

Testa significa cabeza en italiano, y es el nombre del proyecto solista de la cantante, compositora y productora musical Teresita Cabeza. En 2016 lanzó su disco debut “Somos fuego” en Santiago de Chile, del que se desprenden dos videoclips de sus sencillos “Somos fuego” y “Causa y efecto”.

El año pasado editó su segundo disco “Simbiosis”, proyecto ganador del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en Chile.

No te lo pierdas

Testa en Segundo Piso (calle Pedro Moreno 947-2), 15 de febrero a las 21:00 horas. Cover: $50 pesos.