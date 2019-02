Ximena Sariñana llega como artista más consolidada a Festival Pa'l Norte

Como una artista más consolidada ante el público, Ximena Sariñana se declaró lista para actuar por tercera ocasión en el Festival Pa'l Norte que se llevará a cabo en marzo próximo en el Parque Fundidora, donde presentará su producción musical más reciente "¿Dónde bailarán las niñas?".

"La música ha ido perdiendo ya esas limitantes de que, si sólo haces un género, ahí te tienes que quedar"

"Estoy súper emocionada de poder estar en el Pa'l Norte, cada que me he presentado es una experiencia súper grata y estoy muy contenta de volver", dijo la cantante y actriz en entrevista.



Su nueva producción musical "¿Dónde bailarán las niñas?" estará lista el 1 de marzo próximo, aunque con antelación fueron lanzados dos sencillos y ahora el tercero a promocionar será "Cobarde", un corte "de desamor, pero desde un punto de vista más de empoderamiento, de dejar atrás", mencionó.



"Es un resumen de toda mi carrera y un reflejo de dónde estoy ahorita parada como artista. Lo que quiero en este nuevo 'show' y con esta nueva frescura es que la gente viva en Monterrey".

Refirió que en tierras regiomontanas no sólo está para cantar, sino también para producir algo de música y ahora con su nuevo disco y banda prepara una actuación ante los miles de fanáticos que se darán cita el 22 de marzo próximo, primero de dos días del encuentro.



"Estoy contenta de formar parte de la historia de este festival, y sobre todo de regresar con música nueva y de ver cómo es recibida en el encuentro", declaró.



"Voy a presentar mi nuevo disco, mi nueva propuesta musical, mi nueva banda, el 'road show' que venimos preparando desde ya buen rato y estoy emocionada de que lo puedan ver", dijo la intérprete de "Si tú te vas".



En su fase actual, resaltó, "me siento muy contenta con la respuesta del público a mi carrera, me siento en un lugar muy consolidado y con muchas ganas de seguir explorando nuevas posibilidades".





Dentro de esta etapa, expuso que hoy en día es común la fusión de artistas de diversos géneros y ella sigue abierta a nuevas colaboraciones, tal como lo ha hecho con Los Ángeles Azules y Miguel Bosé.



"Es algo que viene pasando mucho, la música ha ido perdiendo ya esas limitantes de que, si sólo haces un género, ahí te tienes que quedar, la verdad es que es un momento muy bonito de mucha colaboración", apuntó.

Sariñana añadió: "El público también está abierto a escuchar todas estas nuevas propuestas y el artista tiene la posibilidad de ser flexible y eso es un buen lugar".



"Todo el tiempo estoy buscando oportunidades de colaborar con artistas diferentes, de distintos géneros y voy experimentando con cosas diferentes", concluyó la artista nacida en Guadalajara, Jalisco.

