Ayer, 22 de septiembre, TelevisaUnivision estrenó “Piensa Rápido”, un nuevo programa de concursos conducido por el entrañable y popular personaje “El Vítor”, interpretado por Adrián Uribe. Con este regreso al formato de concursos -ausente desde hacía tiempo en la televisión mexicana-, la emisión busca renovar el entretenimiento familiar a través de retos de agilidad mental, cultura general y respuestas rápidas, promoviendo no solo la diversión, sino también el aprendizaje. El programa se transmite por Las Estrellas, de lunes a viernes a las 3:30 p.m.

La conducción está a cargo de Adrián Uribe, que regresa a la pantalla chica con uno de sus alter egos más celebrados por el público mexicano. “Yo la verdad es que estoy feliz, muy feliz por presentar este nuevo programa de concursos ‘Piensa rápido' en donde 'El Vítor' estará, pues obviamente, haciendo de las suyas”, comparte el conductor, actor y comediante Adrián Uribe en entrevista con EL INFORMADOR. “Yo siento que ya urgía un programa así, algo familiar, algo cómico, para mediar como lo hacía antes 'El Vítor' a la hora de la comida, para divertir. A mí me mandaron esta oferta, me mandan la sinopsis del programa y, cuando la leí, dije: “Este programa lo tengo que hacer con ‘El Vítor’“.

Adrián Uribe comentó que “El Vitor” que la gente verá en “Piensa rápido” es el mismo de siempre, en su vestuario y su estilo particular de interactuar con la gente, el que se ganó el cariño del público y se lo sigue ganando desde hace ya dos décadas, pero con ciertas adecuaciones para nuestros tiempos, pues la comedia ya no es como lo era antes. Uribe señaló que el humor y el formato estén en sintonía con la época, cuidando el contenido y evitando caer en expresiones que puedan resultar ofensivas sin que esto afecte en su libertad creativa.

“Creo que, de alguna manera, cuando empecé a hacer este programa yo podía decir cosas que antes se permitían, y que ahora ya no son políticamente incorrectas. Entonces, sí he tratado de tener una evolución, de mantener esa línea muy elevada para no hacer nada que pueda ofender a nadie. Este programa me da mucha libertad, mucha apertura”, dice el actor, y comparte lo contento que se siente al seguir dando vida a este personaje que se ha ganado un lugar por derecho en la comedia mexicana.

“Puedo decir que soy muy afortunado. Soy una persona muy, muy bendecida con un personaje tan icónico después de 25 años dándole vida. Y además, creo que es un personaje que ha hecho de todo: ha conducido varios programas, ha hecho comedia. “El Vítor” ya tiene historia en los programas de concursos. El primero fue, obviamente, ‘100 Mexicanos Dijeron’, que estuve casi 10 años haciéndolo; luego, ahora, 'Piensa Rápido', además de 'Nosotros los Guapos' y lo que ha hecho el personaje en sus sketches y en los programas en los que ha participado.

¿De qué trata?

El concurso enfrenta a dos equipos conformados por familiares o amigos. La mecánica consiste en que los participantes adivinen las respuestas más populares a preguntas de cultura general y temas de interés popular, haciendo uso de ingenio y rapidez. A lo largo del programa se desarrollan distintas dinámicas, como rondas de agilidad en las que se repite la prueba de responder lo más rápido posible, una sección llamada “Qué le digo y qué me dice” en la que los concursantes deben asociar palabras durante 60 segundos, y una ronda final en la que deben responder frases con las palabras más comunes que otros asocian de inmediato, incrementando la dificultad conforme avanzan las preguntas. Adrián Uribe aseguró que aceptar propuestas televisivas como esta siempre son para él crecimiento y reto más allá de su papel como “El Vítor”.

“Este formato a mí me encanta. A mí cada proyecto que hago es un reto, es aprendizaje. Es muy bonito participar con el público, con la gente, es una mecánica distinta a estar con los actores. Yo espero que a este programa le vaya muy bien”.

“Piensa Rápido” es un programa diseñado para todo el público. Su horario vespertino y la naturaleza de sus dinámicas lo convierten en una propuesta pensada para disfrutarse en familia.

CT