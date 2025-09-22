Si lo que quieres es pasar tiempo en casa y relajarte en el sofá, esta semana HBO Max tiene el plan ideal para ti: relatos que emocionan, series documentales de tus artistas favoritos, y propuestas familiares animadas llenas de diversión.

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto.

Sueños de libertad- 22 de septiembre.

Desde hoy, llega a HBO Max en América Latina la serie “Sueños de libertad”, el éxito diario que arrasa en las tardes de Antena 3 en España.

“Sueños de libertad" narra la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que anhela recuperar su libertad, este deseo de alcanzar la felicidad impulsa a la protagonista, quien no solo busca su propio bienestar, sino también el de su hijastra, Julia.

Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos- 25 de septiembre.

Según HBO Max, “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” explorará temas como la salud mental, la identidad y las experiencias que han marcado su desarrollo tanto personal como artístico.

El brutalista- 26 de septiembre.

Tras huir de Europa después del Holocausto, el arquitecto visionario László Toth llega a Estados Unidos con la esperanza de reconstruir su vida, su carrera y su matrimonio con Erzsébet, la guerra los había separado debido a los constantes cambios de fronteras y regímenes.

Solo, en un país completamente nuevo para él, László se asienta en Pensilvania, donde su talento es descubierto por Harry Lee Van Buren, un influyente y acaudalado empresario industrial. Sin embargo, alcanzar el poder y dejar huella en la historia no está exento de sacrificios.

Las aventuras de Dog Man- 26 de septiembre.

“Las Aventuras de Dog Man" relata el origen de un singular héroe en la ciudad. La historia inicia con un policía y su perro, inseparables en la lucha contra el crimen, hasta que un accidente durante una misión los deja gravemente heridos. En el hospital, surge la ingeniosa idea de fusionarlos en un ser mitad hombre, mitad perro: Dog Man. Desde entonces, su propósito será proteger a la comunidad y detener al temible gato Pedro.

