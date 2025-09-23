Horóscopo Negro para HOY 23 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

El lunes 22 el Sol entra en Libra y Marte, tu planeta regente, entra en Escorpio. Y aquí empieza lo bueno: Marte en Escorpio despierta tu lado más intenso, ese que no tiene miedo de ir de frente y cerrar lo que lleva tiempo pendiente. Esa fuerza que te va a entrar no es casualidad, Aries.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Esta semana Tauro, no esperes nada de nadie. No esperes a que alguien llegue con las palabras que quieres oír, ni a que las oportunidades toquen a tu puerta. Si algo no llega, te toca salir a buscarlo. Y créeme, Tauro, las oportunidades que tú mismo te creas siempre valen mil veces más.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

El lunes el Sol entra en Libra y eso te da paz. Te devuelve a ti, a tu centro, a esa vibra que te hace sentir como en casa. Vas a notar que tu rutina se vuelve más llevadera, que hasta lo cotidiano te da placer. Y ojo, porque pueden llegar reencuentros con personas que te hacen sentir bien.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

El Sol entra en Libra este lunes y trae buenas noticias para tu cora: te vuelve más tierno, más emocional, más calmado. Y la verdad, lo necesitabas. Esa presión que venías cargando, esas expectativas que te estaban volviendo loco, empiezan a aflojar.

LEO (23 julio-22 agosto).

El lunes Marte entra en Escorpio y despierta al guerrero que llevas dentro. Tanto para lo bueno como para lo complicado, no hay nada ni nadie que pueda pararte. Esta semana tus palabras van a ser flechas directas, Leo. Habrá conversaciones intensas.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Con Marte entrando en Escorpio, tu mente se vuelve más clara y tu voz más firme. Te vas a sentir con fuerzas para poner límites, para hablar de lo que antes callabas, para cortar con hábitos o situaciones que solo te drenaban.

Con información del Horóscopo Negro.

