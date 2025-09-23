Horóscopo Negro para HOY 23 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana vas a sentir una libertad increíble para hacer lo que te dé la gana. Últimamente sentías que todo el mundo reclamaba tu atención, tu tiempo, y eso te estaba agobiando. Porque tú eres de los que quiere quedar bien con todos, pero no siempre se puede.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

El lunes Marte, tu planeta regente, entra en tu signo y, puff. Se despierta toda tu fuerza, tu poder, tu valentía. Esta energía te pone el mundo en las manos. Nada ni nadie se te va a resistir. De hecho, hay alguien que parece empeñado en ir contra ti, en ponerte piedras en el camino.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

El lunes el Sol entra en Libra y te recuerda algo increíble: no estás solo. Empiezas a notar la increíble red de apoyo que tienes, amigos, familia, gente que te quiere de verdad. Por muy independiente que seas, en el fondo sabes que necesitas a esas personas cerca para sentirte bien.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

El lunes Marte entra en Escorpio y, con él, llegan verdades que ya no pueden esconderse. Puede que tengas que enfrentar una conversación o un pequeño conflicto dentro de tu grupo de amigos o en un círculo cercano. No entres a la batalla para ganar, entra para hablar con claridad.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

El lunes el Sol entra en Libra y, uff, lo vas a agradecer. El Sol en un signo de aire, como tú, aligera las cargas y te da una perspectiva fresca. Vas a empezar a ver las cosas desde otro ángulo, con más calma, más claridad y menos drama mental.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

El lunes el Sol entra en Libra y marca el inicio de una transformación completa. Empiezas a entender que para crecer no solo hay que soltar personas, sino también hábitos, costumbres, trabajos e incluso recuerdos que solo te frenan. Para vivir en paz, tienes que dejar de traicionarte.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

