Sigue la actividad del futbol internacional y en México este martes 23 de septiembre de 2025, una fecha con una amplia agenda de partidos que llaman la atención de todos. Desde la Liga MX hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Pachuca | 19:00 horas | Caliente TV |

Chivas vs Necaxa | 19:07 horas | Amazon Prime Video |

Juárez vs Pumas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |

León vs Mazatlán | 21:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Espanyol vs Valencia CF | 11:00 horas | SKY Sports |

Athletic Club vs Girona | 11:00 horas | SKY Sports |

Levante vs Real Madrid | 13:30 horas | SKY Sports |

Sevilla FC vs Villarreal | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Racing Avellaneda vs Vélez Sarsfield | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fluminense vs Lanús | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Fulham vs Cambridge United | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Lincoln City vs Chelsea | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Liverpool vs Southampton | 13:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy martes 23 de septiembre de 2025 - FIFA Copa Intercontinental EN VIVO

Al Ahli vs Pyramids FC | 12:00 horas | FIFA+ |

